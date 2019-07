Maroc/Bénin: CAN 2019/Youcef Atal - « L'élimination du Maroc est une leçon pour nous »

L'Algérie sera face à la Guinée, dimanche au stade du 30 juin du Caire, avec l'intention de confirmer ses ambitions à la CAN 2019, et valider du coup son billet pour les quarts de finale de la 32e édition.

Brillante en phase de groupes lors de cette CAN 2019, la sélection de Belmadi se dévoile au fil des jours comme l'une des favorites, et propose sans doute l'un des jeux les plus cohérents du continent africain.

Au tour précédent, Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont impressionné, et rappelé à chacun qu'il faudrait compter sur eux en ce qui concerne le sacre final.

Contre un adversaire largement à sa portée, l'Algérie ne devrait pas avoir de mal à remporter ce huitième de finale. Mais l'élimination du Maroc hier a été un coup de tonnerre. Voir les Lions de l'Atlas éliminés le Bénin, pourraient être un avertissement pour les Fennecs.

Ainsi, pour Youcef Atal, l'élimination du Maroc face au Bénin est une preuve que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de grandes équipes et de petites équipes.

« On n'a pas pu regarder le match du Maroc vu que nous étions à l'entrainement. Face à la Guinée, c'est l'équipe avec le plus de motivation qui va l'emporter.

Une chose est sure, ce genre de matchs nous prouve qu'il n'y a pas de petites équipes. L'élimination du Maroc est une leçon pour nous. On est bien concentrés et on se donnera à fond face à la Guinée. »

Ayant réussi à réaliser un parcours sans-fautes en phase de poules de la CAN 2019, alignant trois victoires en autant de matchs, l'Algérie sera face à un nouveau challenge, là où les choses sérieuses vont réellement commencer avec des rendez-vous à élimination directe.