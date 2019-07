Afrique: Visite conjointe du groupe des Directeurs régionaux des Nations Unies et des Partenaires régionaux au Mali

communiqué de presse

Bamako, Mali – 5 juillet 2019. Une visite conjointe du Groupe des Nations Unies pour le Développement Durable pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et des partenaires régionaux, notamment du Secrétariat du G5 Sahel et de l’Autorité du Liptako-Gourma est attendue au Mali du 9 au 12 juillet 2019.

L’objectif de cette mission conjointe est d’engager le soutien du Système des Nations Unies au niveau régional pour répondre aux défis du Mali. Par cette visite, les Directeurs régionaux du Groupe des Nations Unies pour le développement durable de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (GNUDD-AOC), accompagnés des partenaires régionaux, tiennent à marquer leur solidarité et leur soutien au peuple du Mali.

Cette visite est une occasion pour les Directeurs régionaux de manifester leur adhésion au processus initié par le Gouvernement malien avec l’appui du Système des Nations Unies dans la réalisation des priorités nationales, de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de développement durable (ODD).

Cette visite a lieu alors que l’équipe pays des Nations Unies, sous la houlette de la Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies, la société civile et le Gouvernement sont engagés dans le processus inclusif et participatif d’élaboration du nouveau Cadre de Coopération des Nations Unies pour le développement durable.

L’Equipe de haut niveau qui visite le Mali devra véhiculer le message cher au Secrétaire général des Nations Unies, Mr António Guterres qui a déclaré : « pas de développement sans la paix et la sécurité, ni de paix et sécurité sans le développement ».

L’ONU travaille au renforcement des engagements humanitaires et au développement de la paix et de la sécurité, pour mieux répondre aux défis sans cesse grandissants que pose le contexte actuel non seulement au Mali mais aussi dans toute la sous-région.

Une série de rencontres a été programmée avec les plus hautes autorités de l’Etat, notamment, le Président de la République, le Premier ministre, d’autres membres du gouvernement, les communautés locales, le corps diplomatique ainsi que les partenaires au développement.

Le système des Nations Unies au Mali est composé de 21 Agences, Fonds et Programmes, sous le leadership de la Coordonnatrice résidente, Mme Mbaranga Gasarabwe.