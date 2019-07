Congo-Kinshasa: Opération Kin bopeto - Matete déterminée à rester la commune pilote

Le bourgmestre Bayllon Thierry Gaibene a lancé, le 6 juillet, la campagne d'assainissement de son entité administrative et appelle la population à s'imprégner de la vision du gouverneur Gentiny Ngobila, en vue de revêtir Kinshasa de sa belle robe et faire d'elle une ville où il fait bon vivre.

Le maire de Matete a expliqué qu'il s'agit de répondre favorablement aux instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, qui non seulement a donné une vision mais également a mis des moyens à la disposition de chaque autorité communale de la capitale congolaise en vue de réussir cette opération.

Dans cette optique, l'autorité communale de Matete et toute son administration se sont lancées dans une grande activité d'assainissement. Bayllon Gaibene a personnellement supervisé les travaux et y a participé en vue de donner l'exemple aux collaborateurs et administrés. La première étape a concerné l'assainissement des bureaux de la maison communale et de certains endroits environnants jusqu'au rond-point Koko Matete, ex-Mongo.

Le bourgmestre Bayllon Thierry Gaibene a assuré que ces travaux vont se poursuivre, étant donné qu'ils s'inscrivent dans la vision de l'autorité urbaine et que les moyens sont disponibles pour leur réussite. Après les endroits ciblés pour la première étape, d'autres verront également passer les éboueurs et autres agents commis à cette tâche.

Un appel a été lancé à tous les Matetois en vue de participer à cette opération visant à revêtir cette municipalité et toute la ville de Kinshasa de leurs robes d'antan. Il s'agira également pour Matete, selon Bayllon Thierry Gaibene, de garder sa réputation de commune pilote dans différents secteurs de la vie à Kinshasa.

Une dotation du gouverneur pour l'achat du matériel d'assainissement

Avant de lancer ces travaux, le bourgmestre de Matete a montré des outils de travail achetés grâce aux fonds mis à la disposition de chaque commune par le gouverneur Gentiny Ngobila. Il s'est agi d'un tricycle pour transporter des immondices, des échantillons des lots de pelles, des bèches, des brosses, balais, seaux, gants, cache-nez, mono brosse de nettoyage, etc. « Je remercie le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka qui a mis à notre disposition cette dotation pour entreprendre ces travaux d'assainissement. C'est une première pour la ville-province », a dit le bourgmestre de Matete.

Insistant sur la détermination de cette municipalité de rester la commune pilote dans les différents secteurs de la vie, Bayllon Thierry Gaibene a demandé aux Matetois de s'imprégner de cette vision du gouverneur Ngobila et de s'impliquer dans sa réalisation. Indiquant que le gouverneur de la ville va lancer, dans les jours qui viennent, cette opération à l'échelle de Kinshasa, le bourgmestre de Matete estime que cette fois-ci, la ville capitale va véritablement briller.

Olne, toujours aux côtés de Matete

Pendant que Bayllon Gaibene s'activait dans ces travaux d'assainissement, notamment aux alentours de la maison communale où il fallait faire comprendre aux vendeuses à la sauvette cette vision qui anime la ville capitale, le Congolais élu de la commune belge d'Olne, Victor Kadima, était là, suivant tous les mouvements du maire de la commune de Matete. Sa présence marque l'accompagnement de cette municipalité belge à Matete.

A en croire le bourgmestre, Victor Kadima fait comme Jean-Baptiste de la Bible, qui annonce la venue à Kinshasa du bourgmestre d'Olne et son adjoint qui viendront pour continuer le partenariat commencé, il y a plus de cinq ans, et dont les effets sont positifs pour la commune congolaise. « Ils viendront poser la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment pour la commune, qui abritera notamment les services de l'état civil et autres bureaux », a expliqué Bayllon Gaibene, qui salue cet apport d'Olne à sa commune pour le bien-être de sa population.

Notons que plusieurs réalisations ont eu lieu dans le cadre de ce partenariat entre Olne et Matete. Les bureaux de quartier visibles dans toute cette municipalité, l'aménagement de son service de l'état civil, etc., sont autant des actions qui sautent à l'œil.