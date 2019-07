Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les bars ouvriront désormais de 18h à 23h

La mesure jugée impopulaire par de nombreux Kinois vient d'être prise par l'exécutif provincial de laville capitale.

Les bars et terrasses sont appelés à fonctionner désormais de 18h à 23 h à Kinshasa. Les samedis, ils ne pourront ouvrir que de 18 h à minuit, et de 11h à minuit les dimanches. C'est dans le cadre de l'opération "Kin bopeto" que le nouveau gouverneur, Gentiny Mbaka Ngobila, et son staff ont été amenés à prendre ces mesures contraignantes, étant entendu que ces sanctuaires d'ambiance sont parmi les principaux vecteurs de la dégradation de l'environnement dans la ville. En effet, chaque matin, après des nuits agitées où la bière a coulé à flot, ces bars et terrasses ressemblent à des dépotoirs avec des quantités d'ordures laissées par des clients peu soucieux de la propreté des lieux.

Mégapole de plusieurs millions d'âmes dont nul ne parvient à dénombrer, Kinshasa est aujourd'hui inondée par des bars et terrasses, surtout dans des quartiers populaires où l'on en récense un à chaque mètre. Dans cette promiscuité ambiante où sexe, banditisme, prostitution, bière et saleté font bon ménage, l'environnement paie souvent le prix de l'insouciance des habitués des bars. Les vendeurs des « cabris », viande de dinde ou autre de vache, qui jouxtent ces lieux, apportent également leur couche de malpropreté en jetant n'importe où les sachets qui leur servent d'emballage. En l'absence des latrines appropriées, vendeurs, clients et badauds se soulagent généralement à l'air libre, polluant davantage l'environnement.

D'après le ministre provincial de l'Environnement, Didier Tenge Litho, cette mesure contraignante est censée faire « changer la mentalité » des Kinois et lutter contre l'insalubrité dans la capitale. La mesure a été signifiée à la police qui a promis d'y veiller. D'après le commissaire général, Sylvano Kasongo, il est question de « rester lucide pendant la journée et au service ».

Notons que ce n'est pas la première fois que l'autorité urbaine prenne une mesure aussi salvatrice pour l'intérêt des Kinois. Tout le problème est l'applicabilité et le suivi à faire sur le terrain. Sinon, tout ceci ne sera réduit qu'à une simple déclaration d'intention.