Congo-Brazzaville: Salubrité - Ferréol Gassackys organise une opération d'assainissement de sa circonscription

L'élu du Parti congolais du travail (PCT), dans la troisième circonscription électorale de Poto- Poto, à Brazzaville, a mobilisé ses mandants, le 6 juillet, pour mettre la propreté dans les espaces publics des quartiers 34 et 35.

« Il s'agit pour nous de respecter la directive gouvernementale " Villes, villages et habitations propres" mais surtout d'en faire une large vulgarisation auprès de nos concitoyens. Nous mobilisons toujours les jeunes à travailler et demandons à la population de faire preuve de civisme. Tous les Congolais doivent se sentir concernés, donc, il faut une certaine coercition », a déclaré Ferréol Constant Gassakys.

Au quartier 35, le député de Poto-Poto et ses mandants ont assaini, entre autres, la rue Bandza et certains espaces publics. Ils ont curé les caniveaux, ramassé les ordures, balayé les rues...

Très enthousiasmé par cette initiative, Jeannette Milandou et Marie Manouana, deux femmes de cette circonscription, ont fait part au député d'une fuite d'eau de la tuyauterie de la société La congolaise des eaux (Lcde).

« La mobilisation devrait être plus générale. Chacun devant sa porte, en train de balayer et curer. Avec le maire de la ville, on est dans cette dynamique-là, faire comprendre à cette population qu'elle est son devoir. La lutte contre l'insalubrité est vitale, primordiale mais il y a encore un travail à faire », a ajouté l'élu de Poto- Poto.

En effet, la mairie de Brazzaville et les administrateurs-maires des arrondissements œuvrent pour la promotion de cette initiative afin que tout le monde s'en approprie chaque premier samedi du mois, de 7h 00 à 10h00.

Notons qu'en mars 2014, Ferréol Gassackys avait organisé un mois d'assainissement, mettant à la disposition de sa circonscription, Soixante-quatorze bacs à ordures. Baptisé« Nettoyons chaque jour nos ruelles et devant nos maisons », ce programme visait à renforcer la lutte contre l'insalubrité en encourageant la population à adopter des comportements éco-citoyens, c'est-à-dire fondé sur la reconnaissance par l'homme de sa responsabilité vis-à-vis de la destruction de son milieu ainsi que sur sa capacité à mettre en œuvre un comportement et des gestes qui feront de lui un citoyen actif, réactif et un consommateur averti, soucieux de la préservation de son environnement.