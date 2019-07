Tunisie: Un nouveau président et deux nouveaux membres au Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique

communiqué de presse

Tunis, Tunisie — TUNIS, Tunisie, 05 July 2019 / PRN Africa / -- Au cours de leurs Assemblées annuelles, tenues les 10 et 11 juin 2019 à Malabo, en Guinée équatoriale, le Conseil de gouvernance et le Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), ont enregistré de nouvelles nominations.

En effet le Conseil de gestion a nommé le Dr. Kenfack Gaston (Cameroun) en qualité de nouveau président dudit Conseil. Dr Kenfack Gaston est un conseiller juridique senior bien connu au ministère de la Justice du Cameroun et a déjà siégé au Conseil pendant une année.

L'ALSF a également souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres de son Conseil de gestion, en l'occurrence Mme Eva Jhala (Zambie) et Mme Nimatou D. Feliho (Bénin). Ils siègeront pour une durée de trois années.

Mme Jhala est une conseillère juridique zambienne réputée, ancienne Secrétaire permanente au ministère de la Justice et qui dirige actuellement un grand cabinet d'avocats en Zambie. Mme Feliho, du Bénin, est également conseillère juridique senior ; Conseillère juridique générale de la Banque ouest-africaine de développement basée à Lomé, au Togo.

Auparavant, le Conseil de gouvernance et le Conseil de gestion de la Facilité avaient rendu un hommage chaleureux, en faisant leurs adieux aux membres sortants du Comité de gestion, notamment à la présidente, Dorcas Auma Achapa (Kenya), et au professeur Dandi Gnamou (Bénin), pour leur dévouement et leurs excellentes contributions à l'ALSF, pendant trois années.

Le Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) est chargé de la conduite de toutes ses opérations, de même que de l'approbation de son budget et de la nomination de son Directeur. Il est composé de cinq membres, siégeant à titre personnel, et nommés par le Conseil de gouvernance, pour un mandat de trois années, non renouvelable.

Créée en 2008, l'ALSF est une organisation internationale hébergée par le Groupe de la Banque africaine de développement. Elle a pour mandat de soutenir les États africains par des services de conseil juridique, par le renforcement des capacités et par l'élaboration d'outils uniques de gestion des connaissances.