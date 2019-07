Seychelles: Les Miss Réunion 2019 sont aux Seychelles pour découvrir le pays et réaliser des séances de photos

Les candidats de Miss Réunion 2019 sont aux Seychelles pour découvrir le pays et réaliser des séances de photos et de vidéos qui seront diffusées pendant la grande finale du concours de beauté.

À leur arrivée à l'aéroport international des Seychelles de Pointe Larue vendredi, les 12 candidats ont été accueillies par le personnel de l'Office du tourisme des Seychelles (STB). Une performance culturelle a été réalisée par des musiciens locaux du groupe «Lansiv» pour les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans.

Aziz Patel, président du comité de Miss Réunion, a déclaré que chaque année, les candidates de Miss Réunion se rendent dans un autre pays pour préparer la finale.

«Nous conduisons les candidats à destination pour qu'elles puissent découvrir le pays et pour mieux se connaître. Cette année, nous avons choisi les Seychelles, avec le partenariat de l'Office du tourisme des Seychelles et d'Air Austral », a déclaré Patel.

Les 12 reines de beauté visiteront les trois principales îles de l'archipel des 115 îles - Mahé, Praslin et La Digue - au cours de leur séjour de trois jours.

Vendredi, les filles ont visité les jardins botaniques et les kiosques artisanaux de Victoria, la capitale.

Samedi, les concurrents de Miss Réunion 2019 ont visité Praslin et La Digue, où elles ont découvert des plages et des sites emblématiques. Les photos et vidéos prises pendant leur séjour seront diffusées sur Antenne Réunion, une chaîne de télévision du département français d'outre-mer.

«Nous savons qu'à la Réunion, les filles sont suivies de très près par beaucoup de monde et leur présence ici, avec Antenne Réunion, est une très bonne occasion pour nous de présenter nos îles aux Réunionnais. Ce sera une bonne promotion pour les Seychelles à la Réunion », a déclaré Sherin Francis, directeur général du STB.

Commentant les arrivées de visiteurs de La Réunion, Francis a déclaré qu'avant la réintroduction du vol Air Austral à destination des Seychelles, les chiffres étaient la moitié de ce qu'ils sont aujourd'hui.

«Un marché ne se développe pas du jour au lendemain. Cela prend du temps et des activités comme celles-ci contribueront à créer une dynamique et une visibilité, et nous espérons que davantage de Réunionnais se rendent aux Seychelles », a déclaré Francis.

Les candidates ont été officiellement présentées au public le 24 mai dans le cadre d'une émission spéciale intitulée «Miss Réunion, les 12 candidats» sur Antenne Réunion.

La finale de Miss Réunion 2019 aura lieu le 24 août, sous le thème «Miss Réunion fait son cinéma».

La gagnante aura la chance de participer à Miss France, qui devrait se dérouler le 24 décembre à Marseille, en France.