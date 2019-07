Algérie/Guinée: CAN 2019 - Algérie-Guinée, suivez le match en direct

L'Algérie, impressionnante durant le premier tour, passe aux choses sérieuses dans cette CAN 2019 avec ce huitième de finale face à la Guinée, qui s'est classée meilleure nation troisième de la phase de groupes. Le face-à-face entre les Fennecs et le Syli national est à suivre à 21h heure de Paris (19h TU) dimanche 7 juillet.

Fait-il vraiment bon être favori dans cette CAN 2019 ? Pas forcément. Le Maroc, malgré ses ambitions, a bien été sorti dès les huitièmes de finale par le le Bénin. Plus stupéfiante encore a été la défaite de l'Égypte, chez elle, face à l'Afrique du Sud samedi. L'Algérie se gardera sans doute de tout triomphalisme hâtif avant d'entrer dans la phase à élimination directe de la compétition. La démonstration du premier tour (première place du groupe C, trois victoires en trois matches, aucun but encaissé) octroie tout de même un élan de confiance aux Verts de Djamel Belmadi avant d'affronter la Guinée ce dimanche 7 juillet au stade du 30 juin du Caire.

Le Syli national a eu plus de difficultés à composter son billet pour les huitièmes de finale. D'abord frustrés dans le groupe B par Madagascar (2-2), puis battus par le Nigeria (1-0), les hommes de Paul Put ont finalement dominé le Burundi (2-0) et ont terminé en tête des équipes classées troisièmes du premier tour. L'Algérie est prévenue : dans cette CAN, les outsiders ont le vent en poupe.