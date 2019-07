Cote d'Ivoire: Africa Sports - Le bicéphalisme se confirme

Qui dirige le club vert et rouge ?

Pendant qu'un groupe de joueurs s'entraîne depuis bientôt trois semaines, à Yopougon sous les ordres du président Antoine Bahi, un autre s'apprête à rechausser les crampons du côté du Village des technologies de l'information et de la biotechnologie (Vitib), à Grand-Bassam.

C'est ce qu'a laissé entendre, jeudi, Roger Boli, l'ancien joueur devenu consultant sportif sur la chaîne de télévision nationale (Rti). Nommé directeur sportif par le président Alexis Vagba, il dévoilait sa vision face à la presse dans la salle de conférence du siège social d'Adjamé.

« Vous n'imaginez pas la joie avec laquelle j'occupe ce poste de directeur sportif de l'Africa. Bien qu'ayant grandi en Europe, notre enfance a été bercée aux sons et couleurs de ce club vert et rouge. C'est notre club de cœur et je suis là en pensant à papa », a précisé Roger Boli.

Avant d'annoncer ses ambitions pour le club. « Je veux aider à faire de l'Africa Sports, un club qui compte dans ce pays. Un grand club, avec un centre de formation bien structuré et une équipe fanion qui fait peur, avec des joueurs et un entraîneur de caractère ».

A ce sujet, le conférencier a dit être en discussion « très avancée avec Amani César Lambert, l'ancien entraîneur de l'Asec Mimosas.

C'est un technicien qui a un tempérament fort, une personnalité qui colle bien avec les ambitions qui nous animent à l'Africa », a poursuivi le nouveau directeur sportif, qui annonce la reprise de l'entraînement pour mardi prochain, au Vitib.

A propos de l'équipe, Roger Boli n'est pas allé plus loin. « Bientôt, nous allons présenter l'effectif 2019-2020, mais pour l'instant, souffrez que je n'en dise pas plus.

Etant donné que nous n'avons pas encore tout bouclé avec certains joueurs. Sachez que ce sont des garçons avec qui j'ai parlé et qui seront engagés à 200 pour cent pour l'équipe », a-t-il dit.

Avant de rassurer les uns et les autres. « Je sais qu'il y a des problèmes en ce moment à la tête du club. Cela a toujours été ainsi. J'espère que les choses vont vite rentrer dans l'ordre et que l'Africa va en sortir plus grand et costaud ».