Angola: Bié - Le PAPE déjà en phase d'exécution - le ministre Maiato

Cuito — Le Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE), d'une valeur de 21 milliards de Kwanzas, approuvé par le décret 113/19 du mois d'avril de cette année par le Président de la République, João Lourenço, est actuellement en phase de mise en ?uvre, après la phase préparatoire.

C'est ce qu'a garanti à la presse à Cuito le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Jesus Maiato, lors de sa récente visite dans la province de Bié.

Le gouvernant a souligné que le PAPE était maintenant efficace avec son exécution, visant à créer et à absorber le secteur productif de l'économie et non par l'Administration publique comme cela se produit actuellement.

À cet effet, a-t-il assuré, au niveau du MAPTSS, le programme de soutien au crédit (PAC) sera lancé en ce mois de juillet pour renforcer le soutien aux jeunes et promouvoir l'esprit entrepreneurial, à travers la distribution des kits professionnels dans le pays.

Le PAPE est financé par le Budget général de l'État (OGE) et le Fonds pétrolier.

Il vise également à soutenir les entrepreneurs établis et émergents et à former des jeunes dans les domaines technico-professionnel et de gestion de petites affaires.

Le PAPE a également pour objectif de contribuer au processus de promotion de l'inclusion financière, fiscale et sociale des jeunes, ainsi que de promouvoir le coopérativisme et des associations de jeunes.

Le programme sera développé sur tout le territoire national pendant trois ans. Le suivi et l'évaluation des actions menées et de leur impact sur la communauté incombent à l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), qui impliquent d'autres secteurs.

Avec cela, près de 83.500 jeunes sont directement et de préférence couverts par le PAPE, dont 12 000 autres formés dans les domaines de l'entrepreneuriat et de gestion d'entreprise.