Afrique: CAN 2019 - L'Afrique du Sud tient sa revanche

Le Caire — L'Afrique du Sud qui a éliminé (1-0) l'Egypte en huitième de finale de la CAN 2019 au stade International du Caire dans une rencontre que les observateurs avaient présentée comme la plus déséquilibrée de cette compétition, tient avec cette victoire une petite revanche après avoir disputé et perdu il y a quelques mois le match de l'organisation de cette 32e édition au profit du pays des Pharaons.

Les Sud-Africains, auteurs d'un solide dossier de candidatureaprès le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, s'étaient fait éliminer de la course bizarrement après que la CAF ait décidé d'anticiper la date de réception des dossiers de 24 heures.

La délégation sud-africaine n'avait pas eu le temps de présenter ce qui aurait pu être une opportunité pour le pays de Mandela de recevoir à domicile la grande messe du football africain.

Au finish, c'est l'Afrique du Sud qui a été privée d'organisationde cette coupe d'Afrique des nations au profit de l'Egypte poussée par 75.000 personnes avec sa vedette internationale, Mohamed Salah qui sont tombée de haut.

En huitième de finale samedi, et face à des Pharaons qui avaient réussi un carton plein lors du premier tour (trois victoires en trois matchs), les Bafana-Bafana faisaient partie des meilleurs troisièmes avec un bilan d'une victoire et d'un but marqué en trois matchs.

A la 85-ème minute d'un match bien maîtrisée, l'attaquant Thembinkosi Lorch est à la conclusion d'un contre bien construit pour battre le portier Mohamed El-Shenawy au stade International du Caire.

Ce dernier si brillant lors de la première période n'a rien pu faire face à l'attaquant sud-africain à la grande déception de l'immense public qui a orné de rouge blanc et noir, les couleurs nationales, le stade fétiche des Pharaons, théâtre de leur succès en 2006 contre la Côte d'Ivoire aux tirs au but.

C'était sous la direction du "local" Hassan Shehata qui a mis en place une équipe composée en grande partie des joueurs du géant Al Ahly et de son rival cairote Zamalek.

Autre temps, autres mœurs et autre résultat. Et au moment où l'Egypte rêvait de reconquête, l'équipe sud-africaine a remis les choses en place mettant fin à ce postulat.

En prenant au pied levé, l'organisation de la CAN, les Pharaons rêvaient de revenir au-devant de la scène du football africain qu'ils avaient dominé de 2006 à 2010.

Finalistes en 2017 au Gabon et mondialiste en 2018, cette édition devait lui remettre d'être sacrée et la victoire du Zamalek en coupe de la CAF devait préfigurer ce retour au premier plan.

Et sur le plan institutionnel en ayant "sauvé" la CAF en acceptant d'abriter ce tournoi en six mois, l'Egypte qui présentait leur candidature "comme celle d'une Afrique capable de relever les plus grands défis en matière d'organisation sportive", va prendre un sérieux coup.

Avec ce camouflet, le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abu Rida, qui dirige le Comité d'organisation et membre du Comité exécutif de la CAF et du Conseil de la FIFA, a pris le soin de limoger le staff qu'il a choisi avant de rendre le tablier.

L'Hispano-mexicain Javier Aguirre va partir et lui continuer à diriger l'organisation de cette CAN qui comme celle de 2006 n'a pas été une réussite en matière de mobilisation, les supporters ne répondant présents que lors des matchs des Pharaons.

La vedette internationale, Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool qui avait conquis le monde avec la Ligue des champions et avait été double Ballon d'or africain (2017 et 2018) de remettre son ambition de tripler en berne.