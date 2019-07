Maroc/Bénin: Le Maroc éliminé, Hervé Renard - "Vous pouvez me tirer dessus"

Le Bénin de Michel Dussuyer a créé l'exploit en éliminant le Maroc d'Hervé Renard en 8e de finale de Can 2019 le vendredi 5 juillet 2019 au stade Al Salam du Caire, l'issue des tirs au but (4-1), après le score de 1-1, à la fin des prolongations.

Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, a dit assumer les conséquences de cette élimination : « Je suis responsable de cette défaite.

Je salue le Bénin pour sa victoire. Ils ont joué selon une stratégie spécifique, et cela a fonctionné, nous n'avons pas trouvé de solutions. Nous aurions pu gagner mais nous avons échoué.

Nous avions de grandes attentes mais avions toujours des difficultés contre ceux qui adoptaient un style défensif. Je crois que tous les joueurs ont fait de leur mieux, et je ne peux pas leur en vouloir.

On est resté amorphe sur le coup de pied-arrêté (qui donne le but aux Écureuils). On avait la possibilité de gagner avant la fin du match. On s'est retrouvé à 11 contre 10. Que voulez-vous de plus pour gagner? On est venu avec des ambitions et on a chuté ».

Sur la question de son avenir, il a dit : « Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Cela fait 3 ans et demi que je suis au Maroc avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné.

On va aller à l'hôtel, on va malheureusement faire notre valise et, avec la déception, puis les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Celui qui doit assumer c'est moi, vous pouvez me tirer dessus ».