Angola: Bié - Le MAPTSS annonce le recrutement de 300 formateurs

Cuito — Le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a déjà créé les conditions technico-matérielles pour le recrutement de plus de 300 formateurs, pour les centres de formation dans le pays, sous la tutelle de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP).

C'est ce qu'a informé à la presse le titulaire du secteur, Jesus Maiato, au cours de sa récente visite à la province de Bié, soulignant qu'avec l'arrivée de nouveaux "enseignants", les futurs apprenants seront bien servis et recevront une formation professionnelle adéquate.

Sans indiquer le nombre actuel de formateurs de l'INEFOP, le gouvernant a indiqué que plus de 40 000 jeunes étaient formés chaque année dans 700 centres de formation professionnelle du pays, dont 143 sont publics et contrôlés par l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans la province de Bié, 809 jeunes sont inscrits cette année dans les cours de l'INEFOP, tels que l'entreprenariat, la menuiserie, la mécanique, la soudure, la coupe et couture, la pâtisserie, la cuisine, la décoration, la plomberie, l'informatique, la comptabilité, la canalisation, la maçonnerie, entre autres.