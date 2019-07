Angola: Le Président de la République regagne Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé dimanche matin à Luanda, après une visite officielle de deux jours à Cuba, qui a permis à adapter les instruments juridiques de coopération aux processus de transition et aux réformes en cours dans les deux pays.

Au cours de sa visite, les deux pays ont paraphé un certain nombre d'accords, notamment ceux de l'entraide judiciaire en matière pénale et des mémorandums complémentaires dans les domaines de la santé, de l'éducation préscolaire et de l'enseignement, ainsi que de l'identification d'affaires dans les secteurs de l'industrie.

À la Havane, le Président João Lourenço a été décoré avec l'ordre de José Marti et, à son tour, l'homme d'État angolais a attribué l'ordre Agostinho Neto à diverses personnalités cubaines.

Parmi ces personnalités décorées avec la plus haute distinction angolaise figurent son homologue cubain Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez, général de l'armée et premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, Raul Castro Ruz, général du corps de l'armée et ministre des Forces armées révolutionnaires, Leopoldo Cintra Frias et son vice-ministre, Ramon Espinosa Martin.

João Lourenço a également rendu hommage à Agostinho Neto, premier président de l'Angola, en déposant une couronne sur le buste érigé à sa mémoire sur une place réservée aux anciens dirigeants africains à la Havane.

Il s'est également entretenu avec les boursiers angolais à qui, il a exhorté de se consacrer sur la formation pour que le pays ait des cadres susceptibles de contribuer à son développement.

Le numéro un angolais a aussi fraternisé avec des citoyens cubains, en majorité des généraux à la retraite qui avaient combattu en Angola.