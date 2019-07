Angola: Cunene - Le commandant général de la PN veut un renforcement de la sécurité des frontières

Ondjiva — Le commandant général de la Police nationale (PN), le commissaire général Paulo de Almeida, a appelé vendredi l'effectif à Ondjiva, dans la province de Cunene, à renforcer les mesures de sécurité visant à prévenir les crimes commis à la frontière entre l'Angola et la voisine République de la Namibie.

La province de Cunene partage 460 kilomètres de frontière avec la République de la Namibie, dont 340 terrestres et 120 fluviaux, utilisée à la fois par des nationaux et des étrangers et, dans certains cas, dans l'intention de nuire à la sécurité publique.

Paulo de Almeida, qui s'adressait aux forces stationnées, dans le cadre du bilan de sa visite de travail de trois jours à la province de Cunene, a estimé que la grande préoccupation dans la frontière était des crimes liés à la traite des êtres humains, à la drogue et à l'immigration clandestine.

À cet effet, il a souligné la nécessité de l'effectif d'être disponible et dévoué pour s'acquitter de sa tâche avec plus de responsabilité, en garantissant l'inviolabilité de la frontière et en luttant activement contre la criminalité.

D'autre part, il a précisé que la PN avait entamé un processus de changement, de restructuration, d'organisation et de fonctionnement visant à équiper de moyens techniques les postes de police, les postes et les détachements permettant de lutter contre ces crimes.

Paulo de Almeida estime que de tels changements sont nécessaires, car ils permettront de valoriser encore plus les cadres placés dans ces unités de police de manière à ce qu'ils exercent leur travail avec plus de responsabilité, de professionnalisme et d'esprit de mission.

Pendant son séjour à Cunene, le commandant général de la Police nationale, le commissaire général Paulo de Almeida, a promu 1 158 policiers à Cunene au grade d'inspecteurs chefs, de seconds sous-chefs et d'agent de deuxième classe.

Il a également pris note du fonctionnement des postes de garde-frontières aux frontières 19, 22 et 30 et de la sous-unité de Cavalerie de la police des gardes-frontières à Santa Clara, ainsi qu'il a tenu une réunion avec le gouverneur de Cunene, Vigilio Tyova. et rencontré des membres du Conseil consultatif de la Police dans la région.