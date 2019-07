Congo-Kinshasa: Affaire Ntaganda - Attentes du verdict de la Cour Pénale Internationale

Le verdict du procès Bosco Ntaganda à La Haye est attendu avec impatience en RDC. L'ex-chef rebelle surnomme "Terminator" a eu des responsabilités importantes au sein de plusieurs groupes armés.

Détenu à La Haye depuis 2013, Bosco Ntaganda, ressortissant de l'ethnie hema était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la province de l'Ituri il y a environ 17 ans. D'après les enquêtes de la CPI, les victimes sont principalement les populations civiles appartenant aux groupes lendu, bira et nende. Le verdict est attendu dans un contexte où la région se retrouve face à de nouvelles tensions intercommunautaires.

Des chiffres officiels mais non vérifiables évoquent au moins 160 morts et 300.000 déplacés après les récents masssacres. Les tensions qui ont repris dans l'Ituri, une région frontalière de l'Ouganda et riche en or et potentiellement en pétrole, inquiètent les autorités congolaises au plus haut niveau. Lors d'un séjour de trois jours fin juin dans l'Ituri, le président Félix Tshisekedi a même parlé de "tentative de génocide" et d'une manoeuvre pour "destabiliser le pouvoir de Kinshasa".

Ces massacres qui resurgissent près de 20 ans après, pourraient être le résultat de l'impunité. C'est pourquoi les membres de la communauté lendu souhaitent voir la cour pénale internationale (CPI) condamner Bosco Ntaganda et ordonner l'indemnisation des familles des victimes. C'est ce que demande aussi Jean-Marie Ndjaza, vice-président et porte-parole de la communauté lendu. "La communauté lendu attend beaucoup de la cour pénale internationale dans la mesure où elle voudrait bien que les victimes de ces crimes c'est-à-dire les crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour lesquels Bosco Ntaganda répond devant la CPI, que la CPI puisse faire en sorte de rétablir les victimes dans leurs droits. C'est-à-dire que les victimes puissent être dédommagées. Les gens ont vécu les crimes commis par Bosco Ntaganda, il n'y a pas de doute possible qu'on ne puisse le condamné et nous sommes en train de faire confiance à la cour pénale internationale," Mr. Ndjaza.

La procédure aura duré plus de quatre ans. L'attente n'a pas été facile, explique Luc Malembe, habitant de Bunia. "Si les juges de la cour estiment qu'il a été par exemple innocent, qu'il soit acquitté. Et si la cour estime qu'il a été coupable qu'il soit condamné. Donc c'est un verdict qui n'a que trop duré et qui est trop attendu par l'opinion à Bunia," souligne l'habitant.

L'évocation du nom de Bosco Ntaganda réveille les cauchemars dans l'Ituri mais aussi dans la province voisine du Nord-Kivu où il a combattu notamment pour le Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) et le Mouvement du 23 Mars (M23). Certains habitants du Nord-Kivu disent attendre à leur tour un procès contre Ntaganda à la CPI.