Congo-Kinshasa/Madagascar: CAN 2019 - Andriatsima - « On va mouiller le maillot » face à la RDC

C'est la sensation de cette CAN 2019. Pour sa toute première participation au tournoi, Madagascar n'a pas seulement réussi l'exploit de se hisser huitièmes de finale. Les Barea sont aussi sortis premiers d'un groupe où figurait le Nigeria, une référence du football africain.

Les joueurs Malgaches, qui tiennent leur surnom de zébus locaux, disputent ce dimanche un 8e de finale historique contre la République Démocratique du Congo. L'émotion sera au rendez-vous pour les Barea qui feront face à la RD Congo et son effectif expérimenté.

« Les huitièmes de finale, c'est une autre compétition qui commence. Ce sont des matchs à élimination directe. On a la chance d'avoir une semaine de préparation, et nous faisons confiance au staff pour le programme de préparation. Nous, les joueurs, nous nous concentrons sur le travail quotidien, à base de récupération. Franchement, maintenant, c'est un match de coupe, il faut un vainqueur. On a une chance même si la République Démocratique du Congo reste la favorite de cette rencontre. On va tout donner, on va mouiller le maillot, sans regrets », a confié le capitaine malgache Faneva Ima Andriatsima dans des propos relayés actu.orange.mg.

Les Malgaches espèrent poursuivre leur belle aventure dans cette CAN 2019, d'autant que l'équipe sera soutenue par un grand nombre de supporters. Le président malgache a fait affréter un avion pour permettre aux plus aisés d'assister au match de ce dimanche à Alexandrie.

« Encore une fois, merci à l'Etat malgache, au président Andry Rajoelina et au ministre des Sports. Ils ne sont là que depuis peu, mais ils nous ont beaucoup aidés, ça montre leur volonté. Le ministre a fait l'effort de me rencontrer en France pour connaitre nos besoins. Franchement, merci à l'Etat malgache qui nous soutient énormément, merci pour leur confiance. Mille mercis à tous les supporters, on va tout donner pour ne pas vous décevoir, on va mouiller le maillot pour vous. Peu importe le résultat, on va tout donner sans regrets », a ajouté le Zébu.

La surprenante équipe de Madagascar passera un véritable test ce dimanche en huitième de finale de la CAN 2019face à la RD Congo.