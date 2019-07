Sénégal: Ogo - Aucun candidat admis au premier tour dans le jury 793

Ogo (Matam) — Aucun candidat n'est admis d'office dans le jury 793 du lycée de Ogo sur 36 élèves ayant subi les épreuves et cinq passent au second tour, selon le proviseur du lycée Pierre Ndiama Faye qui note cependant que deux candidats sur 53 sont passés au premier tour au jury 792 du même centre dont une mention assez bien.

Au jury 793, en série L'1, L2 et en S2, on a enregistré zéro candidat admis d'office sur 36 inscrits qui ont composé tandis qu'en L'1, un candidat va subir les épreuves du 2eme tour idem pour la série L2 et, trois pour la série S2, a-t-il expliqué dimanche à l'APS.

Concernant le jury 792 où 53 candidats ont composé, un a réussi d'office en L'1 avec une mention assez bien et 6 candidats passent au second tour. En L2, un candidat est admis d'office et 7 sont autorisés à subir les épreuves du deuxième tour.

Les résultats restent insuffisants, mais comparés à ceux de l'année dernière nous avons légèrement 2 à 3 points si les tendances se confirment au second tour, renseigne le proviseur, soulignant que "c'est la première fois que le lycée dOgo ait une mention".

Au final nous sommes insatisfaits des résultats obtenus parce que l'année n'a pas du tout été perturbée, déplore M. Faye