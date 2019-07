Cote d'Ivoire: Musique du tradi-moderne - Ebaly sort avec Gbouyaka pour consolider les couples !

Gbouyaka ! C'est le titre de la première œuvre discographique de Konan Félicien et Koffi Chadrack formant le groupe Ebaly.

Ce maxi single qui signe officiellement l'entrée sur la scène musicale ivoirienne de ce duo de jeunes chansonniers baoulé, est sorti il y a seulement quelques jours et fera l'objet, d'ici peu, d'une présentation officielle.

Présentation au cours de laquelle, à en croire Michel Groguhé, le producteur du groupe, Chadrack et Félicien feront découvrir au public, enfin à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de tomber sur eux en live, ce qu'ils ont dans le ventre mais également dans les doigts.

Il faut dire que ce duo de musiciens talentueux et polyvalents (guitare trois cordes et voix pour les deux) est déjà bien connu des rues et espaces publics d'Abidjan et Bingerville où ils se sont rencontrés il y a près de dix ans et ont décidé de faire chemin ensemble.

Ils sont réputés pour leur grande facilité à improviser, mais également et surtout pour le caractère humoristique de leurs textes. Si leurs textes dépeignent en général des faits courants de société, Félicien et Chadrack ont décidé de consacrer Gbouyaka à la vie de couple.

A travers cette œuvre, ils veulent contribuer à consolider les couples en éliminant tout ce qui peut constituer une entrave à leur épanouissement. Cela s'aperçoit tout de suite dans le titre éponyme de l'album avec une phrase comme "femme qui veut durer dans le foyer, elle ne porte pas pantalon au lit".

L'autre titre "Bouebo" est tout aussi une invite aux femmes à bien prendre soin de leurs hommes. « Bien des couples se disloquent parce que les membres ne savent pas faire la part des choses, mais aussi pour des problèmes liés à la sexualité.

On peut être fâché, mais une fois qu'on est au lit, on doit tout oublier et se réconcilier. C'est le cadre idéal pour ça et ça concerne surtout les femmes qui aiment se venger au lit (rires) », explique Chadrack Koffi, un brin taquin. Les relations sentimentales constituent en effet un des sujets phares pour les deux jeunes d'Ebaly et ils ont l'art d'en parler.

Mais Gbouyaka comporte également deux titres hommage au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, « pour ses nombreuses actions de développement ».

Côté musique, sans surprise, les quatre titres de l'œuvre sont dans le genre tradi-moderne puisque c'est dans ce genre musical que le groupe a toujours évolué et a pu se faire un nom avant cette nouvelle aventure professionnelle.