Afrique de l'Ouest: Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Uemoa - Alassane Ouattara accueille ses pairs à Abidjan

Les dirigeants de l'espace Uemoa se retrouvent pour faire le point sur les grands chantiers en cours.

Abidjan accueillera, le 12 juillet, la 21e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement (Cceg) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).

Président en exercice de cette Conférence, le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, présidera en personne les travaux qui réuniront ses pairs Chefs d'Etat ainsi que les Chefs des Institutions de l'Union.

Au rendez-vous d'Abidjan, seront examinés, entre autres, le rapport sur l'état de l'Union en 2018, le rapport général de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, édition 2018 et l'état de mise en œuvre des grands chantiers au sein de l'union.

En effet, les Chefs d'Etat de l'Union prennent en charge les grandes questions à travers des comités de haut niveau dont ils assurent la présidence. Le but est de donner une impulsion politique de haut niveau à l'exécution des programmes communautaires.

Ainsi, on a le comité de haut niveau sur l'énergie, présidé par le président Béninois, Patrice Talon ; le comité de haut niveau sur le financement des Economies, piloté par Alassane Ouattara ; le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire, dirigé par le numéro un du Niger, Issoufou Mahamadou ; et le comité de haut niveau sur la Paix et la sécurité conduit par le Sénégalais Macky Sall.

La Cceg est l'Organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Selon l'article 17 du Traité de l'Union, elle se réunit au moins une fois par an. La Conférence nomme les Présidents et les membres des Organes et Institutions de l'Union.