Egypte/Afrique du Sud: CAN 2019 - Des Égyptiens éberlués et des Sud-Africains fiers

Les Sud-Africains ont surpris les Égyptiens 1-0 en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019, ce 6 juillet au Caire. Choqués, les « Pharaons » ont fui les micros et les caméras, avant que leur sélectionneur, Javier Aguirre, ne soit viré et que le président de la Fédération égyptienne de football, Hany Abo Rida, ne démissionne. Les « Bafana Bafana », eux, ont tenu à rendre hommage à un public égyptien très fair-play.

« Vous devez vous expliquer ! » « Qui est le responsable de cet échec ! » « Allez-vous démissionner ? » Voilà les invectives auxquelles un Javier Aguirre stoïque a été confronté, ce 6 juillet au Caire, en conférence de presse, juste après la retentissante élimination de son équipe d'Égypte. Et quelques minutes plus tard, le sélectionneur a été démis de ses fonctions, suite à la défaite 0-1 des « Pharaons » face à l'Afrique du Sud, en huitièmes de la CAN 2019. Quant au président de la fédération égyptienne de football, Hany Abo Rida, il a démissionné de ses fonctions face à ce fiasco.

Les joueurs, dont la superstar Mohamed Salah, se sont en revanche refusés à assumer leurs torts devant les journalistes, se réfugiant rapidement dans leur car, sans répondre aux questions. Plus que tristes, les « Pharaons » et les 75 000 supporters présents au Cairo international stadium semblaient éberlués au coup de sifflet final. Un but de Christopher Thembinkosi Lorch (85e) a suffi à ruiner leurs rêves de sacre, le 19 juillet prochain. « L'équipe égyptienne ne mérite pas plus que ce résultat, a estimé son ex-défenseur emblématique, Waël Gomaa, sur la chaîne de télévision BeIn Sports. Ce sont les capacités de cette sélection. C'est son niveau. L'Égypte est une des deux pires équipes de cette CAN 2019 ».

« Nous devons croire davantage en nous »

Avant cette soirée, la pire équipe restant en lice, c'était celle d'Afrique du Sud. Car les « Bafana Bafana » avaient réussi à se qualifier pour le second tour, malgré deux défaites en trois rencontres. « Nous savons que nous n'avons pas bien joué lors des matches précédents mais nous étions prêts et bien préparés mentalement, a assuré le milieu de terrain Bongani Zungu. Nous avons une bonne équipe et nous devons croire davantage en nous. On a tout de même réussi le match parfait. Ça n'a pourtant pas été facile avec tous ces supporters contre nous ».

Le milieu de terrain Dean Furman souhaitait toutefois rendre hommage au public, qui a applaudi la victoire sud-africaine. « C'était vraiment spécial, souligne-t-il. Ce soir, on ne s'attendait pas du tout à cette réaction en fin de rencontre. Les fans égyptiens ont été fantastiques toute la soirée. Ça a été une grande marque de respect de leur part, à l'égard de notre prestation ». Furman, Lorch et les autres sud-africains ont pourtant infligé aux fans de Salah et au football égyptien une terrible désillusion.