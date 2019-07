Madagascar/Congo-Kinshasa: CAN 2019 - RDC - Le Onze probable de Florent Ibenge contre Madagascar

Les Léopards de la RD Congo affrontent Madagascar dimanche 7 juillet à Alexandrie, en huitièmes de finale de cette CAN 2019. Si Madagascar a d'ores et déjà rempli sa mission pour sa première participation, ce n'est pas le cas de la RDC, attendue au tournant.

Les Léopards sont passés en huitièmes de finale de la CAN 2019 par un trou de souris, après deux défaites et une victoire face au Zimbabwe. Le Congo, qualifiée en tant que l'un des quatre meilleurs troisièmes, n'a pas été à son top niveau en phase de poules. Les Léopards, quarts de finaliste en 2017, tenteront donc de se rattraper contre le petit poucet. Les Fauves congolais sont attendus au tournant.

Les Congolais sont conscients des difficultés connues au 1er tour de la CAN 2019 et ne veulent certainement plus passer par une situation similaire. Après 2 matchs complètement manqués, la RDC a montré un tout autre visage lors de la dernière rencontre. Cela devrait inciter le sélectionneur à renouveler sa confiance à certain joueurs présents contre le Zimbabwe. À l'écouter en conférence de presse d'avant-match, Florent Ibenge miserait sur une équipe forte physiquement, capable de contrarier la vitesse des Barea. Et dans la configuration tactique pour cette rencontre, le technicien congolais devrait logiquement reconduire la même équipe que contre le Zimbabwe à l'exception de Jonathan Bolingi qui sera probablement remplacé par Britt Assombalonga pour épauler Cédric Bakambu en attaque.

Nous voyons tout de même le latéral Masuaku (West Ham) et l'ailier Bolasie (Anderlecht) revenir dans le 11. La charnière centrale devrait être composée de Tisserand et Mbemba. Auteur d'un doublé lors du dernier match, Bakambu est l'atout offensif majeur de cette formation. Titulaire en attaque aux côté de Bakambu et Bolasie face au Zimbabwe, Jonathan Bolingi est touché à un genou et sera forfait sur le reste de la CAN 2019.

Selon toute logique, l'équipe qui a dompté le Zimbabwe est bien partie pour être reconduite nonobstant quelques réajustements. Britt Assombalonga devrait remplacer Jonathan Bolingi dans un 4-4-2 qui s'est révélé idyllique ou alors Paul-José Mpoku fait son retour dans le Onze de départ pour évoluer dans un 4-3-3 victorieux à Antananarivo en 2016.

Nous aurons: Matampi, Tisserand, Mbemba, Ngonda, Issama, Moke, Mulumbu, Akolo, Maghoma, Assombalonga, Bakambu.