Maroc: Assilah, la cité des ARTs

La ville vibre au rythme de son festival culturel international

En déambulant entre les ruelles étroites d'Assilah, il est rare de trouver un mur qui ne soit pas transformé en œuvre d'art débordant de beauté et de créativité, le tout faisant de cette charmante petite ville un musée à ciel ouvert. Destination prisée par les artistes du monde entier et de toutes les écoles artistiques, la ville d'Assilah, qui vit au rythme de son Festival culturel international (21 juin-17 juillet), a fait de l'art pictural une partie intégrante de son héritage civilisationnel. Assilah n'a pas volé son surnom de «Cité des arts». Ses caractéristiques architecturales et ses fameuses fresques murales, réalisées par des artistes de toutes origines et cultures, lui ont donné un cachet unique, empreint de quiétude et de simplicité, qui attire de nombreux visiteurs à la recherche de sensations pures et d'un bonheur intact.

Les paysages naturels et les monuments historiques d'Assilah, baignée par l'océan Atlantique sous le soleil de l'été, sont autant de sources d'inspiration pour les artistes hôtes de cette ville qui embellissent les murs des maisons et les ruelles, où règnent les couleurs blanche, bleue et verte. Tout au long de la ruelle menant à l'historique Palais Raissouni, connu sous le nom de Palais de la culture, les visiteurs, qui ne manquent pas de s'arrêter ici et là pour prendre des photos, sont interpellés par des œuvres picturales offertes à tous, peintes à même les murs des bâtisses. L'artiste peintre Sanae Serghini a expliqué à la MAP que la ville se prépare chaque année pour son Moussem culturel international, en invitant des artistes du monde entier pour laisser libre cours à leur créativité, notant qu'Assilah a aussi vu naître de nombreux artistes locaux qui participent à cet élan artistique, sachant que l'art pictural est devenu, au fil des ans, une véritable passion pour les habitants de la ville.

«Assilah est certes une petite ville, mais elle a à son actif une longue tradition artistique. Il suffit de se rappeler les noms des grands artistes du monde entier qui ont arpenté ses ruelles et laissé leurs empreintes sur ses murs, ce qui a contribué à rehausser la renommée du Maroc sur la scène culturelle internationale», a-t-elle dit. L'artiste, responsable de l'atelier de peinture du Moussem culturel d'Assilah a, en outre, mis l'accent sur la liberté de création que garantissent les organisateurs de cet événement, ce qui a permis une forte diversité dans les thèmes traités dans les œuvres que l'on retrouve dans tous les coins et recoins de la ville. Par ailleurs, Assilah est fiére de ses jardins et espaces verts qui portent les noms d'écrivains et poètes, arabes et africains, comme Tchicaya U Tam'si, Mahmoud Darwich, Tayeb Saleh, Mohamed Abed El Jabiri et d'autres, et qui contribuent à consacrer l'identité de la ville en tant que carrefour culturel et civilisationnel national et mondial.

La renommée d'Assilah doit beaucoup à son Moussem culturel estival, lancé à la fin des années 70 et qui a permis de l'ériger en plateforme de rencontre entre artistes, écrivains, intellectuels et décideurs de différents pays et horizons. Le Moussem, qui souffle cette année sa 41ème bougie, a tenu, comme à l'accoutumée, à faire participer les enfants aux ateliers et activités artistiques, notamment la réalisation des fresques murales, organisées tout au long de cette édition. Il s'agit de promouvoir les talents artistiques et l'éducation à l'art auprès des générations montantes, afin d'assurer la relève tout en permettant aux jeunes et enfants d'exprimer leurs idées et de découvrir le travail de grands artistes peintres. Une manière de garantir l'avenir de l'art dans cette ville, devenue un pôle d'attraction culturel et touristique de renommée mondiale grâce à l'art, à l'esprit d'initiative et à l'hospitalité de ses habitants.