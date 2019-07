Maroc: Introduction d'un recours pour traîner Brahim Ghali et quarante autres devant la justice

L'Organisation internationale pour la défense des droits humains et des libertés des Marocains du monde installée en Suède et connue sous l'abréviation (DRLM International) a introduit un recours auprès du Tribunal pénal international contre le chef du Polisario, Brahim Ghali, et 42 de ses lieutenants.

Cette annonce a été faite par Amal Boussaâda, présidente de ladite organisation, lors d'une conférence de presse organisée à Rabat. Elle accuse 43 dirigeants du Polisario de crimes de guerre et de violations des droits humains à l'égard de citoyens marocains victimes de torture.

L'intervenante qui s'exprimait en présence d'anciens détenus des geôles du Polisario, a indiqué qu'elle se charge de la défense des 42 victimes soumises aux tortures et différentes pratiques dégradantes et inhumaines. Et de préciser que la responsabilité de ces crimes de guerre incombait à Brahim Ghali pour les avoir ordonnés ou exécutés. Madame Boussaâd a souligné que des conseillers juridiques suivaient les plaintes contre les chefs du Polisario qui ont été reçues par le Tribunal pénal international considéré comme la plus haute instance de justice internationale. Cette juridiction a émis un mandat de recherche contre Ghali, détenteur d'un passeport algérien sous de fausses identités pour voyager à travers les pays européens. Elle a également expliqué que l'intéressé est entré en Espagne pour soins médicaux avant de précipiter son retour de crainte de se faire arrêter.

La présidente de DRLM-International a indiqué qu'une plainte a été déposée contre Ghali et ses sbires auprès du tribunal africain des droits humains, à Addis-Abeba pour les faits dont ils sont accusés, à savoir, viol, séquestration et kidnapping considérés comme des violations des droits humains classées comme crimes de guerre. Et d'ajouter: « Notre objectif est de lui imposer un embargo international au point où il serait incapable de quitter les camps de Tindouf ».

Dans le même sillage, Amal Boussaâda a indiqué avoir adressé une correspondance au Premier ministre et au ministère des Affaires étrangères suédois sollicitant leur aide dans le cadre de cette plainte.

Une rallonge de 60,45 millions de dollars pour la MINURSO

Malgré les menaces de Trump, la Cinquième commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions administratives et budgétaires, vient d'approuver un projet par lequel l'Assemblée créditerait le compte spécial de la MINURSO d'une rallonge de 60,45 millions de dollars pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020», indique un communiqué de la commission.

Ce montant se répartirait ainsi : 56,35 millions de dollars destinés à l'entretien de la mission onusienne, 3,2 millions de dollars pour le compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, 568 700 dollars pour la Base de soutien logistique des Nations unies et 345 900 dollars pour le Centre régional de services affilié à la mission.

Les 56,35 millions de dollars approuvés par ladite commission correspondent au budget recommandé, en mars dernier, par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Il avait proposé une hausse de près de 7,6% par rapport à l'année 2018/2019, et ce sans inclure les contributions volontaires en nature budgétisées, d'une valeur de 519.000 dollars.

Pourtant, le budget annuel global du maintien de la paix de l'ONU, qui s'élève pour l'année 2019-2020 à 6,5 milliards de dollars, a été réduit de 1,8% par rapport à la demande du le Secrétaire général de l'ONU.

Réagissant à l'approbation du budget par la Cinquième commission, l'ambassadrice des Etats-Unis Cherith Norman Chalet a déclaré que sa délégation avait pour objectif de veiller à ce que les missions fonctionnent efficacement. «En adoptant un budget de maintien de la paix de 6,5 milliards de dollars pour 2019/20, soit une réduction de 1,8% de la demande du Secrétaire général, le Comité a fourni un financement suffisant pour la mise en œuvre du mandat tout en renforçant les capacités clés» de certaines missions, a-t-elle déclaré. Appelant le Secrétaire général à maintenir la discipline budgétaire tout au long de l'année et à continuer d'améliorer le fonctionnement et les résultats des opérations de maintien de la paix, elle s'est félicitée que la commission ait pu fournir au Secrétaire général des mécanismes supplémentaires de gestion financière des opérations de maintien de la paix afin de résoudre certains problèmes de liquidité auxquels le Conseil est confronté.

Bien que la mission onusienne au Sahara ait été visée par l'administration Trump depuis 2018, celle-ci a dépêché une délégation d'inspection au QG de la MINURSO à Laayoune. Elle voit cette année son budget augmenter en application des suggestions d'Antonio Guterres.