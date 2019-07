Ghana/Tunisie: CAN 2019 - La Tunisie prête à sortir un grand match face aux Black Stars

Après le premier tour, c'est une autre CAN 2019 qui a commencé depuis vendredi. Le Maroc a été éliminé par le Bénin, l'Egypte écartée par l'Afrique du Sud et la Tunisie affrontera, lundi, sa bête noire, le Ghana.

Pour la Tunisie, l'impression est la même. Les Aigles de Carthage se sont sortis du groupe E en réalisant trois matchs nuls face à l'Angola, au Mali et contre la Mauritanie.

Avec seulement 3 points, les partenaires de Naïm Sliti ont pourtant réussi à s'adjuger la 2ème place du groupe et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale où ils devront se montrer plus entreprenants et plus réalistes. Ce serait donc le moment idéal pour les Tunisiens d'aller chercher leur premier succès de la compétition.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Alain Giresse a précisé que l'accent a été mis sur la construction offensive et l'efficacité devant les buts, afin de parvenir à marquer face au Ghana et créer la surprise pour éviter un sort semblable à celui du Cameroun, de l'Egypte ou du Maroc qui se sont retrouvés en dehors de la compétition très tôt.

« Nous avons disputé trois matchs jusque-là. Notre rendement n'était pas bon. Nous avons amélioré certains aspects face au Mali, mais contre la Mauritanie, nous sommes passés de travers. Il faut tirer les leçons et sortir un grand match face aux Black Stars », a confié le sélectionneur de la Tunisie.

Très critiqué par les observateurs, le sélectionneur Alain Giresse ne parvient pas imprimer une véritable identité. La sélection ne manque pourtant pas de talents (Sliti, Khazri) mais les difficultés offensives apparaissent préjudiciables pour le reste de la compétition.

Concernant les changements qu'il va apporter à la formation titulaire, le technicien français a indiqué que « la formation rentrante enregistrera certainement quelques changements suivant la nature du match », assurant que toute l'équipe est prête à relever ce nouveau défi, même les joueurs blessés comme Wahbi Khazri et Aymen Ben Mohammed.

Loin d'être impressionnants en poules, les Aigles de Carthage devront rapidement hausser leur niveau de jeu, s'ils souhaitent voir la suite de la CAN 2019. Car en face, mine de rien, le Ghana est toujours un grand d'Afrique, et peut compter sur des joueurs de grande qualité. En douze matchs, les Aigles de Carthage ont été battus 10 fois par les Black Stars et n'ont obtenu que deux résultats nul.