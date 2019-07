Gabon: La Journée internationale des coopératives célébrée à Libreville

La Journée internationale des coopératives(JIC) a été célébrée ce samedi 06 juillet 2019 à Libreville.C'est le Centre d'Appui à la Pêche artisanale de Libreville( CAPAL) qui a servi de cadre pour la cérémonie, en présence de Biendi Maganga Moussavou, ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation.

Les représentants des coopératives et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO) étaient aussi de la cérémonie. Plusieurs produits made in Gabon étaient exposés et visiteurs et acheteurs étaient au rendez-vous où l'offre et la demande se tenaient par la main.

Les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs gabonais ont célébré la journée internationale des coopératives, sous le thème : « Les coopératives pour un travail décent ».

En présence du ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Maganga Moussavou, chaque coopérative a présenté ses produits "made in Gabon".

On pouvait y trouver de la banane, des tubercules de manioc, des ananas, des produits dérivés du maïs, des noix de palmes, des papayes et bien d'autres.

Tout ou presque était exposé, des fruits et légumes, du poisson, des œufs également. Une exposition que le ministre a apprécié à sa juste valeur. Il a d'ailleurs appelé à la prise de conscience de chaque coopérateur.

« Si nous consacrons une journée aux coopératives au Gabon, cette journée doit marquer pour nous tous, une prise de conscience sur l'importance des coopératives dans notre développement économique. Elle doit marquer une prise de conscience pour les coopératives elles-mêmes d'abord et pour les coopérateurs ».

Parlant du thème retenu pour cette année : « Les coopératives pour un travail décent », le ministre a pris fait et cause pour les coopérateurs .

Il veut d'un travail équitable où les disparités ne sont pas trop importantes en terme de rémunération en terme de gain entre les différents membres des coopératives, travail décent en terme de formation, travail décent en terme de durabilité et faire en sorte que ces coopératives soient pérennes et servir d'exemple pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.

Aussi a-t-il rappelé aux coopératives l'importance de se structurer à partir de la cellule de base qu'est la coopérative.

La représentante des coopératives du Gabon, Amélie Garcia Medza-Mba a souligné que les coopératives aident à préserver un emploi. Pour elle, les emplois coopératifs semblent être plus durables.

Les coopératives, poursuivra-t-elle : « jouent un rôle dans la création d'emplois et la stabilité sociale. Elles sont des entreprises fondées sur des valeurs de la société ».

Le coordonnateur et Représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO) au Gabon espère quant à lui, que la célébration de cette journée est l'occasion de montrer que les coopératives sont des entreprises.

Aussi faut-il le rappeler, Biendi Maganga Moussavou, ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation a accompagné les pêcheurs en pirogue motorisée pour une partie de pêche.

Il a également promis les accompagner le plus souvent, pour les encourager. Comme qui dirait un des coopérateurs : « le ministre nous encourage et nous accompagne par l'exemple. Il est pragmatique.

C'est vraiment un exemple à suivre". Les prochaines manifestations sont attendues et les coopératives se préparent pour que les Gabonais consomment local.