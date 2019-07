Ghana/Tunisie: CAN 2019 / Thomas Partey - « Je pense que le Ghana est plus fort que la Tunisie »

Poussif dans le groupe F de la CAN 2019, le Ghana aborde les huitièmes de finale avec une nouvelle mentalité. Contre un adversaire (la Tunisie) qui lui réussi bien, les Black Stars voudront lancer finalement leur compétition. C'est ce qu'à fait savoir le milieu de terrain de l'Atletico Madrid Thomas Partey dans un entretien avec Goal ce dimanche.

Il est revenu sur le début de compétition difficile du Ghana, de la rencontre des 8ès de finale contre la Tunisie, sur son attente avec le capitaine général des Black Stars Gyan et sur le niveau de la CAN à 24.

« Vous savez que le football a beaucoup changé. Presque toutes les équipes jouent bien. Le début de la compétition ne reflète rien, on pouvait voir beaucoup de champions dans le passé commencer les tournois d'une manière assez poussive, puis aller de mieux en mieux » a-t-il répondu aux difficultés du Ghana dans les phases de poules.

« Le Ghana a un bon bilan contre la Tunisie, mais nous ne pouvons pas nous appuyer là-dessus. La Tunisie est une bonne équipe et nous devons rester concentrés. Cela va dépendre de la manière dont nous allons pouvoir gérer le début de la rencontre, et de comment nous allons les arrêter. Je pense que nous sommes plus forts qu'eux et que nous pouvons les battre » a-t-il fait savoir.

Thomas Partey se dit prêt à joueur avec n'importe quel coéquipier dont Asamoah Gyan: « J'ai joué peu de matches avec lui. C'est un bon joueur sur le terrain, et en dehors et il est également très utile. Cela ne me dérangeait pas de jouer avec lui, comme c'est le cas avec d'autres joueurs autour de moi. Nous formons une seule équipe et, comme je l'ai dit, nous voulons gagner tous les matches et tout le monde travaille pour atteindre cet objectif«

Selon le milieu de terrain des Black Stars, il n'y a aucune différence entre une CAN à 16 et celle à 24.

« Pour moi c'est normal et je n'ai pas vu de différences, c'est ma deuxième Coupe d'Afrique des Nations et je ne vois pas beaucoup de différences. Nous avons encore un match avant les quarts de finale, nous avons donc une chance d'améliorer notre niveau avant d'affronter les meilleures équipes du tournoi, mais nous affronterons déjà l'un d'entre eux » a-t-il conclu.

Le Ghana affronte ce lundi la Tunise à partir de 19h GMT au stade d'Ismaïla.