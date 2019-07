Nigeria: Frontière Cameroun-Nigeria - Le Minat prescrit la vigilance et la proactivité

Face aux menaces communes, ces deux lignes de conduite ont été préconisées jeudi 4 juillet 2019 à Yaoundé à l'ouverture de 7e session du Comité de sécurité transfrontalière.

Deux pays voisins face aux mêmes défis : la lutte contre le terrorisme, la gestion des réfugiés, la promotion des droits de l'Homme... Le Cameroun et le Nigeria, à cet égard, sont inscrits dans la dynamique des consultations régulières. A ce titre, les experts des deux pays sont à Yaoundé depuis hier, dans le cadre de la 7e session du Comité de sécurité transfrontalière. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, chef de la délégation camerounaise, en présence du ministre délégué auprès du Minrex, chargé de la Coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayu.

Côté nigérian, le général de brigade Emmanuel Ndagi, directeur des affaires de Défense au Bureau du Conseil de sécurité nationale, est à la tête de la délégation. Dans son discours d'ouverture, le Minat est revenu sur les menaces qui agitent la stabilité et l'intégrité des deux pays. Il s'agit notamment de la secte Boko Haram, dont les affres touchent l'Extrême-Nord du Cameroun et le Sud-Est du Nigeria.

Par ailleurs, des conflits agropastoraux, la circulation illicite des armes, le trafic illégal des médicaments, la piraterie maritime, la gestion des réfugiés et l'expansion des mouvements sécessionnistes sont d'autres manifestations hostiles qui engagent les deux pays. Paul Atanga Nji a dont prescrit vigilance et proactivité aux entités sécuritaires des deux pays. Dans cette perspective, le chef de la délégation nigériane a redit la volonté du chef de l'Etat de la République fédérale du Nigeria, à oeuvrer aux côtés de son homologue camerounais Paul Biya, dans le renforcement de la coopération bilatérale. En outre, le général de brigade Ndagi a émis le voeu que le Cameroun consolide la promotion du dialogue pour un retour à la stabilité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Pendant deux jours, les experts des deux pays vont revoir les stratégies et mécanismes à mettre en place pour réduire au mieux ces maux communs. Le Comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria, créé le 28 février 2012 à Abuja, a pour vocation d'examiner et de proposer des mesures d'éradication des problèmes identifiés. Parmi les membres de la délégation camerounaise, les gouverneurs des régions frontalières au Nigeria comme l'Adamaoua, le Nord-Ouest, le Sud- Ouest, le Nord et l'Extrême- Nord. Ces derniers ont d'ailleurs eu un forum d'échanges avec leurs homologues des Etats fédérés du Nigeria. Les travaux s'achèvent ce vendredi 5 juillet 2019.