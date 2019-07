Ile Maurice: Vallée-des-Prêtres - Bhye Aboo tué pour Rs 110 000

Cinq hommes ont débarqué à la rue Bernardin de St Pierre, à Vallée-des-Prêtres, durant la journée du samedi 6 juillet. Ils ont mortellement agressé Abooswalay Futta, plus connu comme Bhye Aboo, âgé de 53 ans.

Celui-ci devait Rs 110 000 à ses fournisseurs de poulets. Deux suspects ont été arrêtés dans la nuit par les éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Nord et les limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT).

Tanveer Toofany, un étudiant de 20 ans, et Ramduth Toofany, 28 ans, employé à son propre compte, ont été longuement interrogés dans la nuit de samedi. Le premier suspect avait des traces de sang de la victime sur lui lorsqu'il a été appréhendé.

Ils sont passés aux aveux et ont été placés en détention. Ces deux résidents de Quatre-Bornes ont comparu devant la Bail and Remand Court hier et la police a objecté à leur remise en liberté. Trois autres suspects sont recherchés.

L'enquête est menée par le surintendant de police Angeline, le DSP Frichot, le chef inspecteur Raboude, les inspecteurs Mooniaruth et Muttarooa. Les membres de différentes unités de la police, dont le Scene of Crime Office et la MCIT, s'étaient rendus sur le lieu du drame.

«Le pilier de sa famille»

L'aînée des quatre filles de la victime, âgée de 18 ans, a été témoin de la violence qu'a subie son père. Toujours sous le choc, elle peine à parler.

Elle ex plique que le livreur de poulet accompagné de quatre hommes, dont un est resté dans la fourgonnette, sont venus chercher son père. «Ils sont venus réclamer de l'argent à mon père.

Il leur a dit qu'ils ne sont que des travailleurs et qu'il va parler au directeur. Il a pris son téléphone et l'a appelé. Et pendant qu'il avait le dos tourné, ses quatre assaillants en ont profité pour l'agresser. Quand je me suis retournée, j'ai vu mon père qui saignait abondamment», relate-t-elle.

La jeune fille a supplié les agresseurs de son père de le relever afin qu'elle puisse l'emmener à l'hôpital pour des soins, mais ils ont refusé. Ils ont pris la fuite à bord de la fourgonnette blanche dans laquelle ils sont venus.

Les habitants du coin ont transporté Abooswalay Futta à l'hôpital, où son décès a été confirmé. L'autopsie, pratiquée par le Dr Monvoisin, a attribué son décès à une Ischemic Heart Disease. Ses funérailles ont eu lieu dans la nuit de samedi.

Au domicile des Futta, les proches du quinquagénaire peinent à accepter ce départ. Ils sont nombreux à se demander pourquoi on supprime la vie des gens aussi facilement. Le père de la victime soutient que Bhye Aboo était tranquille et n'avait jamais eu de querelle avec qui que ce soit. «Il fait ce travail depuis de nombreuses années.

Il a plusieurs fournisseurs et livre aussi de la volaille dans la foire. C'est lui le pilier de sa famille. Il laisse derrière lui son épouse et ses quatre filles, dont la dernière est âgée de 3 ans», raconte-t-il.

La victime est un marchand de poulet et s'approvisionnait en grande part auprès d'une société d'élevage de volailles. Depuis quelque temps, Bhye Aboo avait une dette de Rs 110 000 à rembourser au directeur et repoussait toujours la date du paiement.

Nous avons tenté d'avoir la version du directeur de la société, mais son téléphone était éteint durant toute la journée d'hier.

Sur place, une discussion houleuse au sujet du paiement a éclaté et le marchand de poulet aurait avancé : «Mo pa pou payé. Gété ki zot pou fer.» Les cinq hommes s'en sont pris à lui sans merci, en le poussant jusqu'à ce qu'il tombe malgré les supplications de sa fille aînée.