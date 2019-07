Cameroun: Recrutement spécial des enseignants d'universités - on fait le tri à Yaoundé II

La Commission consultative de recrutement des assistants s'y est attelée mercredi 3 juillet 2019

Pour 100 places ouvertes, 246 dossiers de candidature ont été enregistrés à l'Université de Yaoundé II (UYII). Des dossiers étudiés par la Commission consultative de recrutement des assistants (CCRA) mercredi 3 juillet 2019 à Soa. Les travaux s'inscrivaient dans le cadre de l'opération spéciale du recrutement de 2000 titulaires de doctorat ou de PhD décidée par le président de la République, Paul Biya. Après l'étape de l'examen des dossiers, puis celle de l'audition des candidats au niveau des départements, place était à la troisième étape, la CCRA, l'intense chargée d'émettre des avis et faire des propositions de recrutements.

Les assises placées sous la présidence du recteur de l'UYII, le Pr. Adolphe Minkoa She, ont permis à l'ensemble de la Commission de faire un tri des différents dossiers. « Le critère de base c'est celui de l'excellence. Nous sommes-là, dans le cadre d'un concours de recrutement de la Fonction publique. Et de ce point de vue, il y a d'autres critères d'ajustement qui sont habituellement mobilisés. Il y a le critère sociologique et désormais, le critère du genre. Un autre critère aussi a été souligné, celui de la prise en compte particulière de nos compatriotes vivant à l'étranger », a expliqué le Pr. Adolphe Minkoa She.

Cette troisième étape sera sanctionnée de deux autres dont celle du comité technique qui siège au ministère de l'Enseignement supérieur, et la plus importante, celle de la Commission centrale de coordination qui est présidée par le ministre secrétaire général des services du premier ministre. C'est elle qui arrêtera définitivement les listes des candidats recrutés. On ne perdra pas de vue cependant que cette opération intervient en grande partie comme l'a souligné le recteur de l'UYII, pour répondre à un problème de chômage des titulaires de doctorat.