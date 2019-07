Cameroun: Fonction publique et Réforme administrative - Les défis de Seini Katchalla Toukour

Le nouveau président de la Commission interne de passation des marchés publics a été installé mercredi 3 juillet 2019 par le ministre Joseph LE

C'est à un inspecteur principal des Régies financières du Trésor hors échelle qu'incombe désormais la présidence de la Commission interne de passation des marchés publics (CIPM) auprès du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra). Seini Katchalla Toukour, le nouveau président de la CIPM a été installé dans ses fonctions ainsi que les membres de cette commission mercredi par le chef de ce département ministériel, Joseph LE.

Au cours de son mandat qui va durer deux ans, le Minfopra, en tant que maître d'ouvrage, lui a rappelé ses principales missions. Avec son équipe, il aura entre autres responsabilités d'examiner et d'émettre un avis technique sur les projets de dossiers d'appel d'offres et de demandes de cotation préparés par les services compétents, examiner et adopter, le cas échéant, des grilles de notation avant le dépouillement des offres et de procéder à l'ouverture des plis. « J'invite la nouvelle équipe à se projeter en tenant compte des exigences d'objectivité, de justesse, d'équité et d'impartialité dans le processus de contractualisation des projets », a rappelé le Minfopra.

Et d'ajouter : « il vous suffira de faire preuve de bonne moralité, de maîtrise de la réglementation des marchés publics en l'occurrence, de respecter strictement les délais et procédures, d'observer les règles d'éthique professionnelles durant la passation des marchés visant à influencer l'attribution des marché. Je sais compter sur vous pour demeurer dignes et intègres ». L'homme qui a pris les rênes de la CIPM a été entre autres chef de service à la Trésorerie provinciale du Centre à Yaoundé, directeur des affaires générales adjoint au ministère de l'Agriculture, percepteur à l'ambassade du Cameroun à Londres.