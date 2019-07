Ile Maurice: Grand-Baie - 18 mineurs appréhendés dans un club privé

Ils sont âgés entre 13 et 17 ans. Ces 18 mineurs ont été appréhendés dans un club privé hier, dimanche 7 juillet, à Grand-Baie, par la brigade de la protection des mineurs division nord, sous la supervision de l'ASP Ghoora. Le propriétaire du club a également été coffré.

Cet habitant de Grand-Baie devra faire face à une charge d'«allowing minor to have access to licensed premises where alcohol is on sale.»

Les adolescents ont pu regagner leur domicile en compagnie de leurs parents après avoir fait une déclaration au poste de police de Pointe-aux-Canonniers.