Madagascar: Volleyball/ All Festival Cool Volley - De nouveaux talents vont apparaitre

La cinquième édition du All festival Cool Volley a rencontré un grand succès, ce samedi, sur le terrain de saint Michel Amparibe. La Fédération Malgache de Volleyball veut élargir cet évènement dans les autres ligues.

Les jeunes volleyeurs et volleyeuses se sont réunis ce samedi, sur le terrain de Saint Michel Amparibe, à l'occasion de l'évènement All Festival Cool Volley, un des programmes majeurs de la Fédération Malgache de Volleyball.

Plus de 126 élèves de moins de 13 ans, issus des clubs et des écoles d'Antananarivo et d'Ambatolampy, ont participé à cette cinquième édition.

Ils sont repartis en quatre catégories : les 8 à 10 ans et les 11 à 12 ans, les licenciés et les non licenciés. Un tournoi de deux contre deux où 63 équipes ont disputé la phase éliminatoire sur un terrain de 8mx4m, avec une durée de dix minutes, le matin.

Les finales ont été jouées l'après-midi, avec la domination des grands clubs. Pour les garçons licenciés, la rencontre a été cent pour cent pour les GNVB.

Hery et son camarade ont été sacrés champions face au duo de Fetra et Rica, sur le score de 25 à 22. Quant aux filles, le club de VBI était en démonstration face au Bi'As, une équipe composée de Miahy et Irnah, sur le score de 23 à 21.

« Le Cool Volley n'est pas réellement une compétition, mais plutôt une journée récréative pour les enfants.

Pendant ce temps, nous leur apprenons à jouer et à aimer cette discipline. De plus, la promotion du volleyball commence par l'initiation des jeunes », a précisé Tahiana Andriamanantena, le président de la FMVB.

Quatre autres éditions de cet évènement sont encore au menu de cette saison. « Nous les ferons en parallèle avec les grandes compétions, telles que les championnats nationaux et les Beach volleyball », a-t-il ajouté.