Madagascar: CAN - Héroïques, les Barea qualifiés pour les quarts

Impossible n'est pas Malgache. Les Barea de Madagascar se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, aux dépens des Léopards de la République Démocratique du Congo.

Hier au Stade d'Alexandrie, les Malgaches ont réalisé un nouvel exploit en éliminant les Léopards de la RDC aux tirs au but (2-2, 4 t.a.b. à 2). Pour une première participation à la CAN, la sélection malgache ne cesse d'impressionner et d'écrire la plus belle histoire de son football.

« Petit poucet », Madagascar retrouve les quarts de finale que beaucoup de grosses équipes ont loupé, à l'image du Cameroun, du Maroc et de l'Egypte, hôte de la compétition.

120 minutes d'attente. Le suspens a trop duré pour les 25 millions de Malgaches. Mais au bout du suspense, une très belle victoire et un beau cadeau pour le peuple malgache au terme d'un match engagé.

Les Malgaches entamaient un très bon début de match. A la 9e mn, servi par Bolida Nomenjanahary, Amada trompait le gardien congolais et ouvre le score.

Surpris, les Léopards ont eu du mal à répondre et il a fallu attendre à la 21e mn pour que Bakambu égalise sur une superbe tête, au grand détriment de Melvin Adrien. Un but qui a reboosté le moral des Léopards avant la pause.

De retour des vestiaires, les Congolais profitent de la fatigue des protégés de Nicolas Dupuis pour multiplier les offensives. Sur un contre de Métanire, le capitaine Faneva Andriantsima s'arrache pour pousser le ballon à la 77e.

Les Barea mènent de nouveau au score par 2 buts à 1. Les Barea sont à trois minutes du bonheur quand une tête puissante de Mbemba à la 90e minute relance la chance congolaise.

Il a fallu passer aux prolongations pour départager les deux équipes, mais au bout de trente minutes de prolongation infructueuses pour les deux camps, la séance de tirs au but s'impose.

Les Malgaches, qui se sont déjà préparés, ont réussi à marquer quatre tirs au but contre deux pour les Congolais. Ils ont souffert, mais au final, ils rentrent de plus en plus dans l'histoire du football africain.