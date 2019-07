Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'ONG "la Volonté Plus" redonne le sourire aux internés de Kalembe-Lembe

Sans nul doute, la journée du samedi 6 juillet dernier restera à jamais gravée dans la mémoire des internés du centre Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala à Kinshasa.

En effet, l'ONG « Volonté plus » que dirige Mme Marie-José Kabedi, a effectué une descente dans cet hôpital, afin de réconforter des malades, en remettant un lot important de biens de première nécessité constitués principalement des biscuits et des paquets de "Quaker". En vraie mère de famille, Mme Kabedi a elle-même préparé une quantité de la bouillie, avant de la partager, ensemble, avec des enfants et travailleurs de ce centre de santé.

La descente du samedi dernier s'inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs que cette ONG s'est adonnée, notamment celui de venir à la rescousse de personnes en état déplorable. Et d'ailleurs, ceci n'est pas une première action de Volonté plus à l'hôpital Kalembe-Lembe. Mme Kabedi a indiqué que sa structure y avait dernièrement effectué une première descente au cours de laquelle elle avait payé une grande partie des factures pour les malades bloqués, suite au manque des moyens financiers. «C'est la deuxième fois que nous venons en aide aux malades ici à Kalembe-Lembe. La dernière fois que nous étions ici, on avait non seulement apporté un lot important de biens de première nécessité mais on avait aussi payé les factures de quelques enfants dont les parents étaient bloqués financièrement», a-t-elle déclaré.

Au cours de la visite du 6 juillet, il était question de donner une quantité importante des biscuits et des parquets de bouillie qu'elle a elle-même cuisiné sur place et offerts aux enfants, infirmiers et autres agents de cette même institution médicale.

L'initiative de cette organisation non gouvernementale a été louée par des responsables de l'hôpital qui ont émis le vœu de voir la structure aller de l'avant et de poursuivre ses œuvres, au profit de la population congolaise. Mme Kabedi a, par ailleurs, promis que sa structure prend désormais l'engagement d'effectuer ce genre d'offre chaque samedi.

Zoom sur la Volonté plus

Il faut rappeler ici que l'ONG Volonté plus existe depuis 2011. Et son initiateur demeure le Président de la République, Félix Tshisekedi, alors cadre de l'UDPS à l'époque. Puisque à part le fait d'être Présidente de Volonté plus, Marie-Josée Kabedi est également présidente de la fédération UDPS de toute l'Afrique de l'Ouest ; elle a fait savoir que la vision est aussi d'accompagner le Chef de l'Etat dans la lutte pour le développement de la RD. Congo. « Notre ONG existe depuis 2011, notre objectif est d'accompagner le Chef dans sa vision patriotique, à savoir : la lutte contre la malnutrition, l'amélioration de la vie de la population ainsi que la lutte contre l'analphabétisation.

Si pendant tout ce temps, on n'a pas été visible, c'est parce qu'on n'arrivait pas à œuvrer pleinement à cause de l'ancien régime. Maintenant que le régime a changé, nous devons tout faire pour que nos actions deviennent de plus en plus remarquables », a expliqué Mme Kabedi. Et de préciser qu'outre la ville de Kinshasa, Volonté plus a déjà eu à mener plusieurs actions dans certaines provinces et villes du pays, notamment à Mbuji-Mayi et Bandundu. « Volonté plus ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais plutôt sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette logique, nous avons mené des actions à Mbuji-Mayi et dans le Bandundu où nous avons construit une école d'artisanat pour permettre aux enfants qui ont connu le retard sur leurs études de pouvoir se rattraper», a-t-elle précisé.

Elle a indiqué ensuite que son ONG travaille jusque-là avec les moyens de bord. Raison pour laquelle, elle lance un appel à des personnes de bonne volonté pour venir s'aligner derrière cette vision qu'elle veut louable et à long terme. «Nous avons besoin des partenaires qui vont nous apporter une pierre dans la construction de cette édifice, afin de faire avancer le projet puisqu'à l'heure actuelle, nous n'œuvrons qu'avec nos propres moyens », a-t-elle conclu.