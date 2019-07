Maroc: A la découverte de Tanger Med, le premier port en Méditerranée

Les journalistes venus de différents continents ont été invités à une visite du complexe portuaire Tanger Med jeudi 04 et vendredi 05 juillet après son lancement officiel le 28 juin par le Prince Héritier Moulay El Hassan représentant son père le Roi Mohammed VI.

Ce complexe portuaire Tanger Med, le plus grand d'Afrique en volume de conteneurs, est situé à quelques encablures du détroit de Gibraltar, en face des côtes espagnoles, dessert 186 ports dans 77 pays avec 52,2 millions de tonnes manutentionnées en 2018.

Son trafic pourra désormais atteindre 120 millions de tonnes manutentionnées annuellement, "ce qui lui permettra" d'intégrer bientôt le top 20 mondial sur 500 ports.

Bâti sur 1600 hectares, le Complexe Tanger Med est composé du port Tanger Med 1, le port passagers et rouliers et le port Tanger Med 2.

Il offre des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions TIR et l'export d'un million de véhicules.

« Le complexe portuaire devient le premier port en méditerranée, le plus grand en Afrique et se retrouve dans le top 20 mondial » a indiqué Rachid Houari, directeur central des deux composantes du Port (Tanger Med 1 et 2) lors de la visite de journalistes venant pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest.

Auparavant , la délégation de journalistes a eu droit à la présentation d'un film représentant ce gigantesque port en chiffres et en images, avant d'être invités à une visite guidée du port de Tanger Med II où ils ont pu constater de visu qu'un géant est né avec le lancement du Port de Tanger Med II et qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur portuaire marocain, notamment avec son terminal de transbordement pouvant accueillir les plus grands porte-conteneurs.

L'infrastructure a dépassé celui de Durban (Afrique du Sud) en termes de volumes traités en 2018, devant ainsi la première plateforme portuaire africaine.

Avec ce projet, le Maroc met en avant la proximité des marchés européens, les coûts compétitifs de sa main d'œuvre et les avantages fiscaux et douaniers liés aux zones franches. Le projet Tanger Med est une « vision royale » pour tout un continent.