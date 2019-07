Cote d'Ivoire/Mali: Huitièmes de finale - Un duel au couteau !

Ivoiriens et Maliens s'affronteront pour une place en quarts de finale de la Can 2019, cet après-midi. De part et d'autre, on s'est préparé en conséquence pour ce derby de l'Afrique de l'Ouest.

Les Aigles menacent. Avec le soutien de tout le peuple malien, ils veulent mettre fin à l'aventure des Eléphants dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football.

Pour les motiver davantage à détruire le mythe ivoirien (le Mali n'a jamais éliminé la Côte d'Ivoire), des opérateurs économiques leur ont promis de fortes sommes d'argent (5 millions de FCfa, voire plus, pour chaque joueur).

Pour leur part, les hommes de Kamara Ibrahim, dans la sérénité et sans tapage, entendent se faire respecter et se qualifier pour les quarts de finale. Un véritable duel au couteau que les amoureux du ballon rond suivront avec beaucoup d'intérêt, cet après-midi, au stade de la ville de Suez (140 km du Caire).

Dans les deux camps, chacun a fourbi ses armes. Le technicien ivoirien va sûrement aligner sa meilleure équipe du moment, celle qui est prête sur tous les plans. En défense, on annonce le retour de Serge Aurier (le capitaine serait remis de sa blessure contractée lors du match contre le Maroc).

Sur le côté gauche, Coulibaly Wonlo va tenter de se faire respecter, de même que le duo central Wilfried Kanon-Ismaël Traoré.

Quand dans les perches, on reverra Sylvain Gbohouo (auteur d'une très bonne prestation depuis le début du tournoi). Au milieu du terrain, Jean Philippe Gbamin et Franck Kessié vont épauler le besogneux Serey Dié.

En attaque, il y a du beau monde: Wilfried Bony, Jonathan Kodjia, Max Gradel, Wilfried Zaha et Nicolas Pépé. Il reviendra au sélectionneur national, Kamara Ibrahim (qui connaît bien son groupe), de prendre ses responsabilités pour choisir le trio de départ.

Si dans l'animation de jeu, ce système à 4-3-3 fonctionne bien, l'équipe ivoirienne pourrait faire la différence devant la formation malienne assez homogène, enthousiaste et très déterminée.

Une équipe des Aigles qui aura pour armes redoutables, Moussa Maréga et Sékou Koïta qui, depuis le début de la compétition, se distinguent.

Le premier est un baroudeur qui sait épuiser les défenses adverses par sa puissance physique, sa rapidité et sa rage de vaincre. De la tête comme des pieds, le buteur patenté du Fc Porto (Portugal) sait se mettre en relief.

Quant au second, en plus de son sens du but, de sa technique pure et de sa rapidité, il est capable d'affoler n'importe quelle défense par ses dribbles déroutants. Moussa Djénépo, Kalifa Coulibaly, Moussa Doumbia sont aussi bons. L'attaque malienne n'a-t-elle pas inscrit six buts lors du premier tour ?

Dans l'entre-jeu, le Mali regorge également de talents. Entre autres, Diadié Samassékou, Amadou Haïdara, Cheick Doukouré, Lassana Coulibaly, Adama Traoré et Souleymane Diarra. Ils ont acquis des automatismes et se retrouvent facilement dans leurs mouvements pour mettre sur orbite leurs remuants attaquants.

En défense, Molla Wagué, Hamari Traoré et Youssouf Koné (des anciens) jouent d'expérience aux côtés des plus jeunes tels que Falaye Sacko et Mamadou Fofana. Ensemble, ils savent protéger les perches de leur gardien de but, Djigui Diarra ou Mamadou Samassa ou encore Adama Kéita.

Lors du premier tour, cette défense n'a encaissé que deux buts en trois matches. C'est dire qu'elle a du répondant. En tout cas, l'entraîneur Mohamed Magassouba saura aligner sa meilleure formation du moment pour inquiéter les Eléphants encore à la recherche de cohésion.

Ce qui est un peu inquiétant dans la mesure où les individualités seules ne constituent pas une grande équipe.

Certainement que pendant la période de préparation pour ces huitièmes de finale, les Pachydermes ivoiriens ont comblé leurs lacunes dans ce sens.

Au-delà de leur volonté, ils doivent (nous insistons) faire preuve de cohésion dans leurs mouvements, afin d'espérer venir à bout de ces jeunes Aigles aux dents longues qui évoluent pratiquement tous dans les championnats européens.

En somme, il est difficile de pronostiquer l'issue de cette bataille qui s'annonce impitoyable.