Madagascar: BAREA - La victoire au bout du suspens

Les Barea nous ont remplis de fierté durant cette CAN 2019 ; ils n'ont jamais faibli dans l'adversité et ils ont gagné au bout d'un suspens insoutenable. Cette victoire fut d'autant plus belle qu'elle fut longue à se dessiner.

La belle aventure continue et l'on croit à d'autres exploits. Les Malgaches ont de nouveau fait la fête hier après le coup de sifflet final. Ce fut une joie simple et sans ostentation. Il s'agit maintenant de continuer sur cette lancée pour mettre le pays tout entier sur de bons rails.

Cette victoire des Barea fut belle car elle nous a tenus en haleine. Nos joueurs ont fait preuve d'un esprit de corps remarquable, restant unis dans l'effort jusqu'au bout. Le peuple malgache les a accompagnés dans l'effort par la pensée. C'est donc par cette explosion de joie spontanée qu'il leur a manifesté sa gratitude.

Leur parcours ne s'arrêtera pas de sitôt et maintenant, on se met à rêver d'exploit. Les spécialistes étrangers se sont étonnés de la qualité de jeu de notre équipe.

A écouter les commentaires des speakers à la télévision, on sentait quand même un léger désappointement après la victoire de nos Barea face aux Léopards. Le petit poucet continue d'étonner et nul ne sait jusqu'où il peut aller.

Mais pour nous, l'essentiel est cette qualification qui remplit de joie tous les Malgaches. L'avenir n'est pas écrit comme disait Ibrahim Amada, le premier buteur du match : « Nous prenons les adversaires comme ils viennent.

Ce qui nous arrive est formidable. Nous savourons ce qui nous arrive et après on verra ». Ce qui est formidable, c'est cette ferveur manifestée par les joueurs et toute la population.

Il n'y a plus aucun calcul à faire. L'aventure continue et elle peut amener notre équipe très loin. Il y a une formule qui traduit parfaitement cet état d'esprit : « carpe diem » (profite de l'instant présent).