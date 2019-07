Cote d'Ivoire/Mali: CAN 2019 - Ces Maliens qui n'ont plus de complexe...

Considérés comme l'éternelle « bête noire » des Aigles du Mali, les Eléphants de Côte d'Ivoire sont donnés comme favoris de ce huitième de finale de la Can 2019, aujourd'hui, à Suez.

Mais ce n'est qu'un pronostic. Puisqu'une rencontre de football n'est jamais gagnée d'avance. Les matches Mali-Côte d'Ivoire se jouent le plus souvent au mental et non sur la forme du moment.

Et les Ivoiriens ont toujours pris l'ascendant à ce niveau, aussi bien avec les clubs qu'avec la sélection nationale.

Toutefois, il faut souligner que le « mythe ivoirien » est de plus en plus surmonté par les nouvelles générations de footballeurs maliens qui n'ont aucun complexe à nourrir.

La demi-finale remportée de haute lutte, le 4 février 2016, lors du Chan « Rwanda 2016 », a enlevé le bandeau sur les yeux des Aigles. Ce jour-là, leurs Espoirs s'étaient imposés (1-0) à ceux de Côte d'Ivoire.

On se rappelle également que le 24 janvier 2015, le Mali et la Côte d'Ivoire s'étaient séparés sur un score nul (1-1) à Malabo, lors de la Can « Guinée Equatoriale 2015 ».

Le Mali avait ouvert le score dès la 7e minute par Bakary Sako et la Côte d'Ivoire a dû cravacher pour revenir par Max Gradel qui a égalisé à la 86e minute de jeu.

Lors de leur dernière opposition, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, on a vu une belle équipe malienne surprendre les Eléphants au stade de Bouaké. Avant que les Ivoiriens, fouettés dans leur amour-propre, ne sortent de leur torpeur pour infliger un 3-1 aux visiteurs.

Ces trois dernières confrontations attestent d'un certain rééquilibrage dans les rapports de force entre les deux sélections.

Avec une équipe de Côte d'Ivoire en pleine recomposition et une sélection malienne qui ne cesse de rajeunir, tout peut arriver.

Eu égard également aux dernières prestations peu rassurantes des Pachydermes d'Ibrahim Kamara. Le match s'annonce donc très ouvert.