Cameroun: Assemblée nationale - La préparation du budget a commencé

Les députés ont reçu samedi deux instruments en vue de comprendre le mécanisme de conception du projet de loi de finances 2020.

La conférence des présidents qui a siégé samedi à 15h30 à l'Assemblée nationale a jugé recevable deux documents. Il s'agit du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2020-2022, et celui relatif à la programmation économique et budgétaire à moyen terme 2019. Ces textes reçus du Premier ministre, chef du gouvernement ont été communiqués au cours d'une séance plénière présidée par Kombo Gberi, vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont été conçus dans le cadre de la préparation du projet de budget et de la loi de finances initiale 2020 et du débat d'orientation budgétaire 2019.

La démarche du gouvernement s'inscrit dans la nouvelle procédure de préparation de la loi de finances, instituée par la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat. Elle vise une meilleure appropriation de la préparation du budget de l'Etat. D'après la loi sus-évoquée, le débat d'orientation budgétaire est un exercice en amont de la préparation du budget, qui créé un « échange sans vote » entre le gouvernement et le Parlement. Cet exercice visant essentiellement à éclairer et à renforcer le contrôle parlementaire et citoyen sur l'orientation des finances publiques à moyen terme. Le gouvernement joue donc la carte de la transparence dans la préparation du budget.

La fiche technique soumise aux députés présente la situation économique et financière du Cameroun en 2018 et au premier trimestre 2019, les grandes orientations de politiques publiques et les perspectives macroéconomiques et des finances publiques à moyen terme. Pour ce qui est de la période 2020-2022, le gouvernement soumet à l'appréciation des parlementaires les perspectives budgétaires pour ce triennat, le cadrage budgétaire et les déterminants de la dépense pour ce triennat. Ces explications seront présentées aux membres de la commission des Finances et du Budget par le ministre des Finances.