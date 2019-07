Cameroun: Lutte contre le SIDA - A la recherche de nouvelles approches de communication

L'Ong Presse jeune développement travaille à mieux informer les jeunes.

Selon une étude menée par l'Onusida, près de 6000 jeunes de 15 à 24 ans contractent chaque jour le Vih/Sida dans le monde. Et le Cameroun est l'un des pays ayant la plus forte prévalence en Afrique centrale. Ceci est justifié par le fait que la sexualité en contexte camerounais reste un sujet tabou entre parents et enfants.

Ce chiffre renseigne à suffisance sur la préoccupation de l'Ong Presse jeune développement à trouver des solutions avec les médias sur le traitement de l'information en direction des jeunes et adolescents, sur cette maladie. C'est à cet effet qu'elle a organisé un atelier les 5 et 6 juillet dernier à Yaoundé, regroupant un peu plus de 25 médias nationaux et internationaux, ainsi que des représentants de l'Onusida, du ministère de la Communication (Mincom), du Comité national de lutte contre le Sida (Cnls), de l'Union de la presse francophone, etc.

« Il a été question au cours de ces deux jours d'échanger globalement sur les nouvelles approches de communication pour une meilleure information et éducation des adolescents et des jeunes sur les questions liées au Vih/Sida car, les médias sont les acteurs clés pour contribuer au changement de mentalités et à l'adoption d'un comportement sain », a relevé la directrice exécutive de Presse jeune développement Maïrama Samira Oumarou. La représentante du ministère de la Communication, Florence Mvondo epse Essama a recommandé que les énergies soient mises ensemble pour barrer la voie à ce fléau.