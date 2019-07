Cameroun: Promotion de la jeune fille - Les ambitions de Plan Cameroon

Au cours de la mise en place du comité de pilotage du nouveau projet « Plan For Girls » le 27 juin dernier, l'Ong a présenté ses perspectives.

L'Ong Plan International Cameroon vient de mettre sur pied un nouveau projet dénommé « Plan For Girls ». Les travaux du comité de pilotage ont été présidés le 27 juin dernier au siège du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), par Marie Thérèse Abena Ondoa, en présence de Nathalie O'Neil, Haut-commissaire du Canada au Cameroun. Crée pour une durée de cinq ans, ce comité directeur comprend des hauts fonctionnaires et décideurs issus du gouvernement du Cameroun, des Affaires mondiales Canada, de Plan International Cameroon et de Plan International Canada.

Le projet cible 60 villages des communes de Lagdo et de Ngong dans la région du Nord, militant pour les droits et le bien-être des adolescents. « Plan For Girls a été conçu pour promouvoir la participation de la jeune fille et de l'enfant à leur propre avenir. On va les consulter dans leurs communautés pour voir quelles initiatives mettre sur pied. On voudrait qu'ils soient les constructeurs de leur propre destinée », a relevé la directrice de Plan International Cameroon, Miriam Berena Castaneda. Le Minproff n'a pas manqué de saluer l'engagement du gouvernement. « J'apprécie à sa juste valeur, le choix du Cameroun de pouvoir participer à ce projet, parce que nos adolescents sont vulnérables. Comme nous devons cheminer ensemble avec les jeunes, nous allons nous occuper de tous les deux genres même si la jeune fille est plus exposée par rapport au garçon.

C'est un appui important que le gouvernement est en train de recevoir pour remplir ses nombreuses missions régaliennes », a-t-elle indiqué. Présent au Cameroun depuis 1996, Plan International Cameroon œuvre pour un monde juste qui fait avancer les droits de l'enfant et l'égalité pour les filles. Son ambition est d'agir d'ici 2030, pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. C'est dans ce dernier ordre d'idée qu'il faut inscrire le projet Plan For Girls, pour une intégration répliquable