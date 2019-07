Cameroun: Manifestations de la "Brigade antisardinards" - Le Mayo-Banyo désapprouve

Militants RDPC et forces vives de ce département condamnent fermement les agissements de ce groupuscule.

La mobilisation était exceptionnelle à Banyo la semaine dernière. Face à l'actualité marquée par les agissements répréhensibles d'un groupe de compatriotes établis à l'extérieur du pays, en Europe notamment, le Mayo-Banyo n'est pas resté insensible et indifférent. Militants RDPC et forces vives locales sont sortis en masse le 1er juillet dernier pour dire « non » aux manœuvres de déstabilisation des institutions républicaines orchestrées par ce groupuscule agissant sous le couvert d'une association dénommée la « brigade antisardinards ».

Après les attaques sauvages et barbares de cette poignée d'individus dans un établissement hôtelier de Genève en Suisse où séjournait le couple présidentiel lors de son dernier voyage privé en Europe, les militants du RDPC du Mayo-Banyo désapprouvent le procédé utilisé par ce groupe de compatriotes égarés. Les participants à la réunion spontanée du RDPC initiée par la section Mayo-Banyo nord, avec le soutien de la délégation permanente départementale du RDPC du Mayo-Banyo, notent avec regret que ces manifestations ont contribué à ternir l'image de marque du Cameroun à l'étranger.

Les responsables locaux du RDPC invitent par conséquent les militants du parti, les forces vives du département et tous les compatriotes épris de paix à condamner massivement de tels actes qui mettent à mal la cohésion nationale. A l'occasion de ce rassemblement, les militants du RDPC ont réaffirmé leur attachement indéfectible au chef de l'Etat, Paul Biya. Ils rappellent que l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 conclue par la victoire éclatante et propre de Paul Biya avec plus de 71 % de suffrages valablement exprimés en sa faveur est derrière nous. A la fin de la marche qui a sanctionné ce meeting, les militants du RDPC ont remis au préfet du Mayo-Banyo, Charles Gall, une motion de soutien au chef de l'Etat, Paul Biya.