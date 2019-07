Madagascar: Sursaut d'orgueil des Barea C !

Le sport est loin d'être mathématique. Le football qui plus est. Hier encore à Mahamasina, on a pu voir une victoire des Barea C, engagés aux Jeux des Îles, face aux Barea B retenus pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Sur le papier donc, il n'y a pas photo, avec les meilleurs joueurs dans les rangs des Barea B, placés sous la direction de Franklin et Amada.

Mais sur le terrain, on a vu une équipe C qui obéissait au doigt et à l'œil de l'entraîneur Roro Rakotondraibe, et qui tentait crânement sa chance face aux grands favoris.

Dès l'entame du match, on sentait cette détermination des protégés de Roro, qui a choisi la charnière centrale de Fosa avec Andry Max et Lolody, puis Ricky pour endiguer les assauts de Tsito et ses camarades.

Comme Patrick de l'Ajesaia faisait des ravages sur le flanc droit de la défense des Barea C, ce qui devait arriver arriva. Le temps pour Carlos de déjouer la vigilance de Ando Rakotondrazaka, et marquer l'unique but de ce match test Ô combien révélateur.

Une fois de plus, les férus de football ont été unanimes à reconnaître qu'en faisant un savant amalgame de ces deux Barea, on devait avoir une équipe capable de gagner cette médaille d'or des Jeux des Îles qui nous échappe depuis des décennies.

Une offense pour le football de la Grande Île, mais cela a été toujours comme ça. La faute aux techniciens qui n'arrivent pas à trouver la bonne formule.

Hier en tout cas, plusieurs techniciens étaient unanimes pour reconnaître que le CHAN devrait passer après les Jeux des Îles, car il est grand temps de signer notre retour et de se positionner comme le grand de l'océan Indien. C'est tout aussi simple pour le peu de volonté qui est là. Le bon sens aussi. Alefa Barea C !