Congo-Brazzaville: Solidarité internationale - L'Institut de formation aux métiers de la ville de France s'implique au Congo

L'établissement va dépêcher, du 11 au 30 juillet, sa chargée de communication sociale et de l'alphabétisation, Brigitte Levat, pour aller préparer les premières assises franco-congolaises de la coopération décentralisée qu'il va tenir à Nkayi, dans le département de la Bouenza, avec l'appui et le soutien financier du Conseil départemental du Pas de Calais.

La plate-forme d'initiatives locales, élaborée de manière concertée dans le respect des institutions, constituera un projet considéré comme innovant, expliquent les promoteurs. Il s'agira de construire ensemble un guide d'élaboration des projets de coopération décentralisée dans des domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'appui au développement local et la gestion communale.

La chargée de communication est consciente des enjeux de l'attente de cette mission en application de la réciprocité entre le Congo et la France. Elle se dit motivée par cette coopération décentralisée dont elle a déjà, en France, la pratique associative dans la ville de Lens. Au Congo, Brice Arsène Mankou, président de l'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV), a déjà prévu des espaces de partage nécessaires avec les institutions et associations sur place. C'est dans ce cadre qu'il compte contribuer à un éventuel programme national de l'alphabétisation du ministère de tutelle.

Brigitte Levat, journaliste animatrice, est née à Béthune et réside à Lens. Elle se considère comme la plus Congolaise des Lensoises. En appui de l'IFMV, elle a créé, conjointement avec Brice Mankou, le Cercle des amis du Congo qui regroupe les opérateurs économiques du Pas-de-Calais pour récolter des fonds et du matériel destinés à la population congolaise.

Elle se dit heureuse de continuer cette dynamique. Ce sont, au quotidien, des pratiques sociales, économiques et culturelles, autant d'initiatives intercommunautaires écologiques et technologiques à encourager. « Je suis une citoyenne du monde et j'ai une vraie passion pour le Congo qu'à cette occasion je vais découvrir dans la réalité », confie-t-elle.