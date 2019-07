Congo-Brazzaville: Littérature - Un échange sur "Paroles d'initiés" de Fourier Ngama-Ikama

Le roman paru en 2014 aux Editions L'Harmattan-Congo a fait l'objet d'une cérémonie de présentation et de dédicace, le 5 juillet, au Centre culturel russe de Brazzaville, devant un parterre d'hommes et de femmes de lettres.

A travers ses cent trente pages, le livre "Paroles d'initiés", a indiqué le présentateur Ramsès Bongolo, relate l'histoire d'un jeune diplômé sans emploi et orphelin, Ngoma, qui doit affronter de nombreux obstacles pour survivre, de surcroît, dans une ville à peine remise d'une affreuse guerre civile. De ce fait, s'imposent à sa conscience des interrogations sur la souffrance humaine, le sens du destin, la vie au de-là de la mort, les inégalités et injustices de toutes sortes. Ces questionnements devraient trouver des réponses, pense-t-il, à Makala, auprès de son grand-père et vieux sage, chef de cette localité reculée, dans laquelle se rend Ngoma.

Sa quête de connaissance n'étant que partiellement assouvie, il entreprend ensuite un autre voyage initiatique dans l'ancien empire des pharaons où il espère découvrir des vérités cachées, particulièrement au sujet de l'homme noir. Lorsqu'il en repart déçu de n'avoir rien appris d'essentiel, il rencontre Pandzou, un compatriote et surtout, par bonheur, une source de connaissances qui lui révèle, au fil de longues conversations, le cheminement authentique du monde visible et invisible.

Si le récit a convaincu le public et la plume de l'auteur a eu raison d'éloges et d'admiration, "Paroles d'initiés" a soulevé quelques interrogations. Critique littéraire, le Pr Mukala Kadima Nzuji a relevé la petite confusion sur la place des personnages, Ngoma et Pandzou, dans ce roman. Il a souligné le manque de description, le roman donnant l'impression d'un dialogue sur un ton sérieux.

L'assistance a également discuté de la démarche du genre et du titre de l'ouvrage. Elle aurait voulu que celui-ci soit un essai, au lieu d'un roman, sous un titre plus voyageur, qu'intriguant. En effet, « ce roman se rapproche inéluctablement de la réalité, tant par son approche que par sa profondeur », a déclaré un assistant.

Répondant à cette préoccupation, Fourier Ngama-Ikama a signifié que son oeuvre était bien une fiction, malgré sa proximité de la réalité et le titre illustre l'acquisition de connaissances auprès de grands connaisseurs, telle que voulu par Ngoma, personnage principal. Par ailleurs, il a salué l'interactivité entre le panel et le public. « Ces échanges me donnent de la matière pour mes prochaines œuvres. La vie est toujours une quête de savoirs », a-t-il précisé.

Notons que l'écrivain Fourrier Ngama-Ikama est diplômé supérieur en logistique générale, hygiène, sécurité environnement et management politique. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité, il est actuellement directeur général de la société groupe Sirius.