Afrique de l'Est: Djibouti se félicite de l'accord entre le CMT et FDLC

Djibouti — La République de Djibouti s'est félicitée de l'accord conclu entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et le Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC).

Dans une déclaration prononcée, lundi elle a affirmé l'importance de l'accord et a déclaré qu'il s'agissait un grand pas vers la sécurité, la stabilité et la réalisation des aspirations du peuple soudanais en matière de démocratie, de paix et consensus.

Djibouti a remercié les efforts déployés par l'Union africaine et l'État éthiopien pour rassembler les deux parties à l'accord et souligner sa position stable en faveur du Soudan et de son peuple de manière à préserver sa souveraineté, sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité.