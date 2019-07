Algérie: Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Blida, Tissimsilt et Khenchla

Alger — Cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche, par des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et ce, suite à des opérations distinctes menées à Blida, Tissemsilt et Khenchela, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 7 juillet 2019, cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes, et ce, suite à des opérations distinctes menées à Blida/1e Région militaire, Tissemsilt/2e RM et Khenchela/5e RM", précise la même source.

D'un autre côté et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus et des opérations de qualité visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues en Algérie, un détachement de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des éléments de la Sûreté nationale, ont appréhendé, lors de deux opérations menées distinctement à Tlemcen/2eRM, "cinq (5) narcotrafiquants en leur possession une grande quantité de kif traité s'élevant à une (1) tonne et (140) kilogrammes, dissimulée à bord de trois (3) véhicules touristiques".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, "trois (3) orpailleurs et saisi huit (08) groupes électrogènes, (11) marteaux piqueurs et un véhicule tout-terrain", alors que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de "(27) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, Skikda et El Kala/5eRM", souligne la même communiqué, précisant que "(35) quintaux de tabac ont été saisis à Biskra/4eRM".