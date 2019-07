Angola: Uíge - Appel à l'augmentation de la production de café

Uíge — Le gouverneur provincial de Uíge, Pinda Simão, a fait appel samedi dans la municipalité de Mucaba, à 66 km du chef-lieu de la province, à l'augmentation de la production de café et à l'amélioration de la qualité de ce produit visant le développement économique de la région.

S'exprimant lors de l'ouverture de la campagne de récolte de café 2019, Pinda Simão a reconnu que le gouvernement s'employait progressivement à créer les conditions nécessaires pour augmenter la production du café et la qualité de ce produit.

"Notre mission est d'augmenter la production et de produire du café de qualité qui puisse être apprécié sur les marchés nationaux et internationaux", a-t-il déclaré, ajoutant que la province obtiendrait ainsi plus de ressources financières pour soutenir son développement et l'assiette fiscale.

Il a reconnu que la production de café dans la province avait baissé par rapport à l'année précédente, atteignant environ 80 000 tonnes / an, contre les 6000 actuels. Il est donc nécessaire de continuer à travailler pour produire plus et mieux, a-t-il conseillé.

Il a souligné qu'il faudrait investir davantage dans le secteur du café pour augmenter les niveaux de production comme par le passé.

Les producteurs de café, les membres du gouvernement, les autorités traditionnelles et religieuses ont assisté à l'ouverture de la campagne agricole qui s'est déroulée à la ferme Paulo Mutange, à Mucaba, une municipalité à fort potentiel en culture de café de la province.