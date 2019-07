Madagascar: Santé et sécurité - Ambatovy forme ses sous-traitants

Sept entreprises spécialisées en Bâtiments et Travaux Publics basées à Moramanga ont récemment bénéficié d'une formation sur le travail en hauteur et la gestion des risques. Une formation initiée par Ambatovy destinée à ses sous-traitants, dont l'objectif est d'aider les entreprises locales à rencontrer les exigences d'Ambatovy en matière de Santé et Sécurité.

La santé et la sécurité, autant de ses employés -y compris ceux de ses sous-traitants et fournisseurs- que des communautés concernées par ses activités, constituent en effet, une « priorité absolue et non négociable » pour la compagnie.

Ce volet fait ainsi partie des différents programmes d'appui et d'accompagnement qu'Ambatovy offre gratuitement à ses sous-traitants dans le cadre des activités d'ALBI (Ambatovy Local Business Initiative).

D'ailleurs, Ambatovy se conforme aux normes les plus strictes en la matière, et soutient ses parties prenantes à les atteindre.

Faut-il rappeler que le transfert de compétences et le développement du secteur privé à travers les contrats concédés aux PME locales, figurent parmi les valeurs ajoutées apportées par Ambatovy à l'économie nationale.